Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повідомила про нові рейси та зміни у розкладі потягів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» повідомила про нові рейси та зміни у розкладі потягів
Будуть курсувати нові рейси між Харківщиною та Полтавщиною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 11 квітня поїзд №6242 Гребінка – Бахмач-Пасажирський курсуватиме за новим графіком

«Укрзалізниця» повідомила важливі новини для пасажирів. Компанія додає рейси, нову зупинку та змінює графік руху потягів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Нові рейси між Харківщиною та Полтавщиною

З 11 квітня призначають два додаткові щоденні приміські поїзди:

  • №6357 Огульці – Божкове. Відправлення: 11:17, прибуття: 12:55.
  • №6358 Божкове – Огульці. Відправлення: 13:15, прибуття: 15:01.

Зміна розкладу

З 11 квітня поїзд №6242 Гребінка – Бахмач-Пасажирський курсуватиме за новим графіком: відправлення: 09:47 (замість 08:50), прибуття: 14:05 (замість 13:15).

Нова зупинка

З 12 квітня поїзд №6202 Козятин-1 – Фастів-1 тепер робитиме зупинку на станції Сестринівка. Час зупинки: 04:13-04:14.

Нагадаємо, пільгові квитки на потяг для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн зі спеціального резерву, без звернення до каси. Також студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку «Укрзалізниці». 

Як повідомлялося, пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе.

До слова, залізничне сполучення між Києвом і болгарською Варною можуть запустити вже на початку літа – орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. Україна готується відкрити цей новий міжнародний маршрут через територію Румунії.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Укрзалізниця» повідомила про нові рейси та зміни у розкладі потягів
«Укрзалізниця» повідомила про нові рейси та зміни у розкладі потягів
Як будуть вимикати світло 10 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 10 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Підготовка до зими під загрозою: Зеленський попередив про ризики
Підготовка до зими під загрозою: Зеленський попередив про ризики
СБУ розкрила схему Деркача: заповідні землі за сотні мільйонів
СБУ розкрила схему Деркача: заповідні землі за сотні мільйонів
Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет
Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет
Україна визначила план запасів газу на наступну зиму: названо обсяг
Україна визначила план запасів газу на наступну зиму: названо обсяг

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua