«Укрзалізниця» повідомила про нові рейси та зміни у розкладі потягів

Будуть курсувати нові рейси між Харківщиною та Полтавщиною

«Укрзалізниця» повідомила важливі новини для пасажирів. Компанія додає рейси, нову зупинку та змінює графік руху потягів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

З 11 квітня призначають два додаткові щоденні приміські поїзди:

№6357 Огульці – Божкове. Відправлення: 11:17, прибуття: 12:55.

№6358 Божкове – Огульці. Відправлення: 13:15, прибуття: 15:01.

Зміна розкладу

З 11 квітня поїзд №6242 Гребінка – Бахмач-Пасажирський курсуватиме за новим графіком: відправлення: 09:47 (замість 08:50), прибуття: 14:05 (замість 13:15).

Нова зупинка

З 12 квітня поїзд №6202 Козятин-1 – Фастів-1 тепер робитиме зупинку на станції Сестринівка. Час зупинки: 04:13-04:14.

Нагадаємо, пільгові квитки на потяг для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн зі спеціального резерву, без звернення до каси. Також студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе.

До слова, залізничне сполучення між Києвом і болгарською Варною можуть запустити вже на початку літа – орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. Україна готується відкрити цей новий міжнародний маршрут через територію Румунії.