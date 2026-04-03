Оновлено розклад поїздів у квітні: перелік рейсів

«Укрзалізниця» оновила рух деяких приміських поїздів у квітні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«На час проведення планових ремонтних робіт на певних ділянках залізничних колій, тимчасово змінюємо графіки та маршрути деяких приміських поїздів», – йдеться у повідомленні.

На Харківщині

3, 6, 7, 8 квітня тимчасово змінюють маршрут такі рейси:

№6321 Люботин – Огульці (замість Нова Баварія – Огульці).

№6916 Огульці – Люботин (замість Огульці – Харків-Пасажирський).

№6921Люботин – Огульці (Харків-Пасажиський – Огульці).

№6915 Харків-Пасажирський – Огульці, відправлення з Харкова о 15:09, Куряж – 15:30, Люботин – 16:24, далі – діючим розкладом та маршрутом

№6912 Люботин – Нова Баварія та №6221 Люботин – Огульці: поїздки цими рейсами варто відкласти 3, 6, 7, 8 квітня.

На Кіровоградщині та Черкащині

З 3 по 10 квітня:

№6503 Знам’янка – Миронівка, відправлення о 09:05 (замість 08:33).

№6505 Знам’янка – Ім. Т.Г. Шевченка, відправлення о 13:50, прибуття о 16:20 (замість 13:20 та 15;45 відповідно).

4, 6, 8, 10 квітня:

№6002 Знам’янка – П’ятихатки-Пасажирська, відправлення о 07:30, прибуття о 10:34 (замість 07:44 та 10:50 відповідно).

На Волині

На ділянці Луцьк – Ківерці два приміські рейси №6380 Радехів – Ківерці (з 3 квітня), №6380 Горохів – Ківерці (з 6 квітня) не зупинятимуться на станціях Прилуцька, Дачне та Жабки. Пасажирам, які прямують до цих зупинок, радять обирати поїзд №6359/6360 Здолбунів – Ківерці – Ковель.

На Одещині

4-8, 12-16, 20-25 квітня:

№6254 Одеса-Головна – Подільськ.

№6274 Подільськ – Помічна.

5-9, 13-16, 17-26 квітня:

№6273 Помічна – Подільськ.

№6257 Подільськ – Одеса-Головна.

№6270 Одеса-Застава-1 – Подільськ.

№6272 Подільськ – Помічна.

№6275 Помічна – Подільськ.

№6277 Подільськ – Одеса-Головна

У добу 3 квітня, а із 9 квітня зміненим розкладом курсуватиме поїзд №6381 Здолбунів-Пасажирський – Красне, відправлення о 18:20 (замість 18:25), прибуття о 21:30 (замість 21:21). З 4 квітня поїзд №6909 Ніжин – Київ-Волинський здійснюватиме щоденні рейси з понеділка по неділю (замість щоденно, крім вихідних).

Також з 6 квітня по 2 травня змінюється розклад поїзда №6912 Київ-Волинський – Ніжин, відправлення о 12:08, прибуття о 14:55 (замість 12:14 та 15:04 відповідно). З 6 квітня по 15 травня змінюється графік поїзда №6234 Фастів-1 – Миронівка, що відправлятиметься о 06:48 (замість 07:03). 3 квітня поїзди №6423 та №6425 Івано-Франківськ – Стрий, №6424 та №6426 Стрий – Івано-Франківськ не вийдуть на маршрут. А з 8 квітня ці рейси змінять періодичність курсування: щоденно, крім середи.

«Перед поїздкою радимо перевіряти точний час відправлення свого рейсу, а також маршрут його прямування на офіційному сайті «Укрзалізниці», – наголошує компанія.

