Фінансовий дисбаланс балансуючого ринку підриває розвиток маневрової генерації та накопичувачів – ЗМІ 

Криза розрахунків на балансуючому ринку б’є по інвестиціях у маневрові потужності та накопичувачі – РБК-Україна

Борги на балансуючому ринку електроенергії набули системного характеру і продовжують тиснути на ключові сегменти енергосистеми. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

За даними видання, станом на кінець лютого 2026 року заборгованість учасників ринку перед НЕК «Укренерго» досягла рекордних показників.

«Заборгованість учасників балансуючого ринку перед «Укренерго» наприкінці лютого 2026 року сягнула рекордних 45,19 млрд грн», – зазначається у матеріалі.

Водночас зростає і зустрічний борг оператора системи передачі перед учасниками ринку, який уже перевищив 26,6 млрд грн. Такий фінансовий дисбаланс, підкреслюють аналітики, безпосередньо впливає на розвиток критично важливих для системи технологій.

«Такий фінансовий дисбаланс напряму б’є по сегментах, які особливо потрібні системі в умовах війни, – маневровій генерації та системах накопичення енергії», – йдеться у матеріалі.

У результаті хронічні неплатежі знижують інтерес інвесторів до нових проєктів, попри те, що саме ці потужності є ключовими для покриття пікових навантажень і забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни.

Нагадаємо зустрічний борг оператора системи передачі перед учасниками балансуючого ринку станом на кінець 2025 року зріс до 22,93 млрд грн, а наприкінці лютого 2026 року досяг 26,62 млрд грн. Менш ніж за півтора роки борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку зріс приблизно на 8 млрд грн.

