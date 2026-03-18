СБУ затримала російського агента, який готував удар по ТЕС: деталі

glavcom.ua
СБУ зупинила підготовку атаки РФ на одну з найбільших ТЕС
фото: СБУ

Колишній працівник станції збирав дані про відновлення та роботу ППО

Служба безпеки України викрила та затримала на Харківщині інформатора РФ, який готував дані для повторної атаки по одній з найбільших теплових електростанцій країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, завдання російських спецслужб виконував житель Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських кураторів він потрапив через активність у Telegram-чатах, де залишав прокремлівські коментарі.

Після вербування агент отримав завдання зібрати інформацію про технічний стан об’єкта та результати відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

Також він мав перевірити прилеглу територію, зокрема з’ясувати наявність засобів протиповітряної оборони, які захищають станцію. Як зазначають у СБУ, ці дані він отримував під час обходу місцевості біля об’єкта, а також у розмовах зі знайомими.

Українські спецслужби спрацювали на випередження та затримали фігуранта на початковому етапі його діяльності. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із зібраною інформацією, яку він планував передати російській стороні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване поширення інформації про розміщення або переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві затримано керівника відділу та двох інженерів проєктної компанії, які працювали на замовлення російського інжинірингового підприємства. Фігуранти допомагали ворогу відновлювати підсанкційні нафтопереробні заводи, що зазнали пошкоджень. 

СБУ затримала російського агента, який готував удар по ТЕС: деталі
