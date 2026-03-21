Борги 2022 року за зелену енергетику залишаються головною проблемою сектору – експерт

Частина заборгованості за 2023–2024 роки поступово погашається, тоді як борги 2022 року мають іншу природу, пояснює Прокіп

Старі борги за зелену енергетику часів початку війни неможливо вирішити без нових законів – Прокіп

Попри покращення поточних розрахунків, ключовою проблемою енергоринку залишаються старі борги, сформовані у перші роки повномасштабної війни. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, у 2025 році вдалося зупинити накопичення нових боргів за «зелену» електроенергію, однак основний фінансовий тягар досі формують зобов’язання попередніх років.

«Найбільшою проблемою залишаються борги 22 року», – наголосив Прокіп.

Він пояснив, що частина заборгованості за 2023–2024 роки поступово погашається, тоді як борги 2022 року мають іншу природу і пов’язані з порушенням комерційного обліку через окупацію територій і втрату контролю над енергетичними об’єктами.

За таких умов, підкреслює експерт, вирішити цю проблему в межах чинного правового поля фактично неможливо.

«Проблему цих боргів 22 року її вже не вирішити в правовому полі те, яке існує», – зазначив він.

На його думку, для врегулювання старих боргів потрібні нові законодавчі рішення, зокрема проведення повного аудиту ринку за період початку війни. Без цього накопичені зобов’язання і надалі залишатимуться системним фактором тиску на енергетичний сектор.

Нагадаємо, на думку віцепрезидента енергетичної спільноти Energy Club Максима Немчинова, проблема боргів на ринку електроенергії має значно глибші корені, ніж період повномасштабної війни. За його словами, частина фінансових зобов’язань накопичувалася ще з моменту запуску нової моделі ринку.