Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Сьогодні, 6 березня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла на Київщині 6 березня 2026 року
1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
1.2 черга – світло буде весь день;
2.1 черга – без світла з 18:00 до 20:00;
2.2 черга – без світла з 18:00 до 20:00;
3.1 черга – без світла з 14:30 до 16:30;
3.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30;
4.1 черга – світло буде весь день;
4.2 черга – світло буде весь день;
5.1 черга – світло буде весь день;
5.2 черга – світло буде весь день;
6.1 черга – без світла з 16:00 до 18:00;
6.2 черга – без світла з 16:30 до 18:00.
Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.
До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.
