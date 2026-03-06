Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Сьогодні, 6 березня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 6 березня 2026 року

1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
1.2 черга – світло буде весь день;
2.1 черга – без світла з 18:00 до 20:00;
2.2 черга – без світла з 18:00 до 20:00;
3.1 черга – без світла з 14:30 до 16:30;
3.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30;
4.1 черга – світло буде весь день;
4.2 черга – світло буде весь день;
5.1 черга – світло буде весь день;
5.2 черга – світло буде весь день;
6.1 черга – без світла з 16:00 до 18:00;
6.2 черга – без світла з 16:30 до 18:00.

Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року фото 2

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

Теги: енергетика Київщина ДТЕК відключення світла

Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
14 лютого, 06:06
Зеленський напередодні засідання у Франції отримав доповідь від міністра енергетики Дениса Шмигаля
Світло для України: Зеленський готує енергетичний «Рамштайн» разом із Макроном
16 лютого, 16:37
Більшість будинків, які отримали фінансування, розташовані у Києві
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
18 лютого, 16:49
Президент зауважив, що специфічна проблематика з енергетикою в частині Одеської області
Зеленський назвав регіони, у яких найскладніша ситуація з електрикою
10 лютого, 20:20
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони
Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів
26 лютого, 08:02
фото: Віталій Коваль/ Facebook
Кілька високовольтних ліній були аварійно відключені через обстріл – Шмигаль
26 лютого, 22:59

Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року
Київрада наступного тижня розгляне проєкт плану енергостійкості столиці – Кличко
Київрада наступного тижня розгляне проєкт плану енергостійкості столиці – Кличко
Чи заберуть у школярів весняні канікули? Влада Києва поставила крапку в питанні
Чи заберуть у школярів весняні канікули? Влада Києва поставила крапку в питанні
Доля мосту Патона: визначено умови, за яких споруда лишатиметься відкритою
Доля мосту Патона: визначено умови, за яких споруда лишатиметься відкритою
Захисники Протасового Яру після поразки в апеляції готують нову битву за заказник
Захисники Протасового Яру після поразки в апеляції готують нову битву за заказник
Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту
Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
