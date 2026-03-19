План енергетичної стійкості регіонів: Свириденко назвала суму потреб

Голова уряду: Вже сьогодні ми маємо вжити невідкладних кроків для підготовки до чергового опалювального сезону

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо кроків уряду задля забезпечення та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Кабміну.

За словами Свириденко, загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

«Вже сьогодні ми маємо вжити невідкладних кроків для підготовки до чергового опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру нашої держави. Залучення міжнародних партнерів є ключовим завданням українських представників за кордоном. Окреслила пріоритетні завдання для українських дипломатів на цьому напрямі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначила голова уряду, йдеться про спільну роботу для посилення енергетичної безпеки, збільшення внесків до Фонду підтримки енергетики України, забезпечення держави необхідним енергетичним обладнанням та пальним на тлі зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.