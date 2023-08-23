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Чехія арештувала активи родини головного виробника крилатих ракет РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехія арештувала активи родини головного виробника крилатих ракет РФ
У цьому елітному будинку мешкали донька та зять виробника крилатих ракет Бориса Обносова
фото: Ceska televize

Чехія продовжує санкційний тиск на поплічників Путіна, і відбирає їхнє майно

Управління фінансового аналізу (FAU) Чехії заморозило майно родичів гендиректора АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (КТРВ) Бориса Обносова. Йдеться про дочку зброяра Кремля Ольгу та його 37-річного зятя Ростислава Зорикова, які нещодавно потрапили під національні санкції Чехії. Про це пише Ceska televize.

Зокрема, було заарештовано  пентхаус із видом на Прагу вартістю близько мільйона євро; квартира в цьому ж комплексі вартістю 2,2 млн євро, триповерховий особняк в історичному районі Жижків – цією будівлею вартістю 6 млн. євро Зориков володіє як фізична особа. Також під арешт потрапила його рієлторська фірма Riomax. До санкцій він встиг перевести частку в іншій чеській компанії Altera на свого батька. 

Голова компанії «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» Борис Обносов
Голова компанії «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» Борис Обносов

Видання пише, що статки родини Обносова в Чехії оцінюються більш ніж у 100 млн чеських крон (4,1 млн євро за поточним курсом). Тепер вони не зможуть продати чи передати свої чеські активи. «Ми робимо все можливе, щоб усі ті, хто пов'язаний з режимом Путіна, хто активно йому допомагає і хто отримує вигоду від війни в Україні, були покарані», – заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про нерухомість Зорикова та його дружини у Празі раніше  розповіли соратники політика Олексія Навального із Фонду боротьби з корупцією. Вони заявили про намір домагатися санкцій щодо всієї родини Обносова, включаючи його самого.

Президент Чехії Петр Павло говорив у липні, що обмеження поки що не можна запровадити через «юридичну проблему», проте пообіцяв знайти рішення. 16 серпня чеський уряд запровадив національні санкції проти Обносова та його родини.

«Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, які вбивають безневинних українців, має понести відповідальність. Як і ті, хто насолоджується розкішшю у Чехії на гроші від торгівлі смертю», – прокоментував  рішення уряду глава МЗС країни Ян Липавський.

Борис Обносов обіймає посаду гендиректора КТРВ 20 років, він отримав зірку Героя Росії за «великий внесок у зміцнення обороноздатності країни». Ракети, які виробляє корпорація, використовуються у війні проти України, у тому числі ними бомбардували житлові будинки у Дніпрі та Умані. Жертвами цих ударів стали 69 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії розпочалася конфіскація активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за військову агресію РФ проти України.

До слова, Чехія заморозила активи громадян РФ, які підпадають під санкції, на суму понад 14 млрд гривень. Про це йдеться в публікації Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Під час зустрічі між надзвичайним і поважним послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою та головою АРМА Оленою Думою, Матула зазначив, що чеські правоохоронні органи активно працюють над моніторингом інформації про громадян РФ, які підпадають під санкції.

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Теги: міністр майно озброєння квартира президент політика арешт Чехія гроші нерухомість санкції балістичні ракети

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