Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню

Христина Жиренко
Відоме французьке медіа відзначило проєкт «Вільні хвилі» «Метінвесту» як інструмент реабілітації поранених військових

Одне з найстаріших французьких видань La Dépêche опублікувало репортаж із Запоріжжя про програму «Вільні хвилі», яка є частиною реабілітаційної підтримки ветеранів. Запустила програму Група «Метінвест», а розробив її олімпієць Денис Силантьєв. 

Ветерани з ампутаціями, контузіями та після складних операцій регулярно відвідують басейн, де під наглядом фахівців проходять заняття. Проєкт стартував у 2024 році, його координує громадська організація «Запоріжжя. Платформа спільних дій». За цей час програма безкоштовно допомогла майже 400 військовим у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському, пише видання.

«Плавання допомагає відновлюватися фізично й психологічно після бойового стресу. Військові приходять сюди після контузій, ампутацій і складних операцій, і займаються під наглядом фізіотерапевтів чи інструкторів», – каже Силантьєв.

Після такої реабілітації прогрес помітний: дехто відновлює чутливість і рухливість суглобів, інші ветерани повертають собі частину соціального життя. «Це допомагає відкривати в собі щось нове. Нагадує, що ти все ще здатен рухатися вперед», – розповів La Dépêche один із ветеранів – Павло. Він замкнений і небагатослівний, понад рік тому він втратив ногу і не хоче повертатися до спогадів про травму.

Видання також звертає увагу, що заняття проходять у складних умовах – неподалік тривають бойові дії, а під час повітряних тривог учасники змушені переривати тренування та спускатися в укриття. Попри це, програма продовжує роботу, і планується навіть розширення: у Запоріжжі відкриють нові басейни, обладнані для людей з обмеженою мобільністю.

 Нагадаємо, що Метінвест Ріната Ахметова здобув одразу дві відзнаки престижної міжнародної премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду – Brilliance Award у номінації «Корпоративний добробут» – компанія отримала за екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні. Також компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Теги: плавання військові Денис Силантьєв

Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових
«Інтерпайп» придбав завод у Румунії
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню

Сьогодні, 06:45
Сьогодні, 03:31
Вчора, 21:25
Вчора, 06:30
Вчора, 01:36
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

