Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню

Відоме французьке медіа відзначило проєкт «Вільні хвилі» «Метінвесту» як інструмент реабілітації поранених військових

Одне з найстаріших французьких видань La Dépêche опублікувало репортаж із Запоріжжя про програму «Вільні хвилі», яка є частиною реабілітаційної підтримки ветеранів. Запустила програму Група «Метінвест», а розробив її олімпієць Денис Силантьєв.

Ветерани з ампутаціями, контузіями та після складних операцій регулярно відвідують басейн, де під наглядом фахівців проходять заняття. Проєкт стартував у 2024 році, його координує громадська організація «Запоріжжя. Платформа спільних дій». За цей час програма безкоштовно допомогла майже 400 військовим у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському, пише видання.

«Плавання допомагає відновлюватися фізично й психологічно після бойового стресу. Військові приходять сюди після контузій, ампутацій і складних операцій, і займаються під наглядом фізіотерапевтів чи інструкторів», – каже Силантьєв.

Після такої реабілітації прогрес помітний: дехто відновлює чутливість і рухливість суглобів, інші ветерани повертають собі частину соціального життя. «Це допомагає відкривати в собі щось нове. Нагадує, що ти все ще здатен рухатися вперед», – розповів La Dépêche один із ветеранів – Павло. Він замкнений і небагатослівний, понад рік тому він втратив ногу і не хоче повертатися до спогадів про травму.

Видання також звертає увагу, що заняття проходять у складних умовах – неподалік тривають бойові дії, а під час повітряних тривог учасники змушені переривати тренування та спускатися в укриття. Попри це, програма продовжує роботу, і планується навіть розширення: у Запоріжжі відкриють нові басейни, обладнані для людей з обмеженою мобільністю.

Нагадаємо, що Метінвест Ріната Ахметова здобув одразу дві відзнаки престижної міжнародної премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду – Brilliance Award у номінації «Корпоративний добробут» – компанія отримала за екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні. Також компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.