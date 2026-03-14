Армія Ізраїлю відзвітувала про тисячі ударів по Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала понад 7,5 тис. ударів по території Ірану в межах військової операції «Ревучий лев», пише «Главком».

«Армія оборони Ізраїлю діє по всій території Ірану і завдала близько 7 600 ударів, зокрема понад 2 тис. ударів по штабах і об’єктах іранського режиму, а також приблизно 4 700 ударів по іранській ракетній програмі», – йдеться у повідомленні.

«Діючи на основі точних розвідувальних даних, були знищені тисячі бойовиків іранського режиму», – зазначили ізраїльські військові.

За даними ізраїльської армії, в межах операції ізраїльські ВПС здійснили понад 4 700 бойових вильотів, зокрема більш ніж 380 місій безпосередньо в повітряному просторі Ірану.

Окрім цього, удари наносилися і по цілях у Лівані. За інформацією ЦАХАЛу, атаки були спрямовані проти об’єктів підрозділу «Радван», ракетних установок, пунктів управління та бойовиків угруповання «Хезболла».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удар по іранському ядерному об’єкту поблизу Тегерана. За даними ізраїльських військових, на цьому комплексі Іран проводив роботи, пов’язані з розробкою можливостей для створення ядерної зброї.