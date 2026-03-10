Головна Країна Політика
Зеленський розширив перелік посад у Дніпропетровській ОДА, які можуть обіймати військові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський розширив перелік посад у Дніпропетровській ОДА, які можуть обіймати військові
Президент підписав указ №233/2026
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Президент змінив перелік посад у Дніпропетровській ОДА для військовослужбовців

Сьогодні, 10 березня, Володимир Зеленський вніс зміни до другої статті указу президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №233/2026.

Зеленський дозволив військовим обіймати посади двох заступників голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Зеленський розширив перелік посад у Дніпропетровській ОДА, які можуть обіймати військові фото 1

«Внести до статті другої указу президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 «Про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами» (в редакції указу від 23 липня 2024 року № 471/2024, із наступними змінами) зміну, замінивши слова «голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації» словами «голови та двох заступників голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації», – йдеться в указі.

Раніше Володимир Зеленський вніс до зміни переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами. Так, президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дозволив у період дії воєнного стану призначати на деякі державні посади військовослужбовців в інтересах оборони держави та її безпеки посади

Теги: Дніпропетровщина Володимир Зеленський військові

