Експосадовець ФБР затриманий за зв'язки із російським олігархом Дерипаскою

Макгонігала звинувачують у порушенні санкцій США, нібито він намагався вивести Дерипаску зі списку санкцій

У Нью-Йорку правоохоронці затримали колишнього високопосадовця ФБР за його зв'язки з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Про це повідомляє ABC News.

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Як повідомляє видання, Чарльз Макгонігал, який був спеціальним агентом, відповідальним за контррозвідку в польовому офісі ФБР у Нью-Йорку, перебуває під арештом через його зв’язки з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, який потрапив під санкції Сполучених Штатів і минулого року був звинувачений у їх порушенні.

Макгонігал вийшов у відставку з ФБР у 2018 році. Він був затриманий в суботу вдень після прибуття в аеропорт Кеннеді після подорожі до Шрі-Ланки, повідомили джерела.

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Зазначено, що Макгонігала звинувачують у порушенні санкцій США, нібито він намагався вивести Дерипаску зі списку санкцій.

Нагадаємо, російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

До відома, Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем. Але металургійний магнат є найвідомішим із невеликої кількості російських бізнесменів, які висловилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому.

«Нам потрібен мир якомога швидше, оскільки ми вже пройшли точку неповернення», – написав він у Twitter у березні. За словами іншої людини, близької до олігарха, того ж місяця Кремль попросив його пом’якшити свою критику, і відтоді повторив це прохання принаймні один раз.

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