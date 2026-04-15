Головна бізнес-подія весни. Пряма трансляція Business Wisdom Summit 2026

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Головна бізнес-подія весни. Пряма трансляція Business Wisdom Summit 2026

Business Wisdom Summit 2026: практичні стратегії для бізнесів сміливих 

15 квітня 2026 року в Києві проходить Business Wisdom Summit – провідна бізнес-подія весни, присвячена бізнесам сміливих: у надскладних умовах вони продовжують розвиватися, впроваджують нові стратегії та масштабуються. Понад 40 CEO, власників бізнесів і високопосадовців поділяться з учасниками власними інструментами для зростання, управління активами та виходу на нові ринки, які можна застосувати одразу після саміту.

Уже понад 10 років лідер ділового контенту delo.ua та журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» зібрали бізнес-спільноту України у Києві на Business Wisdom Summit. Захід щорічно об’єднує 500+ гостей офлайн із паралельною прямою трансляцією на YouTube-каналі delo.ua.

Business Wisdom Summit 2026

Business Wisdom Summit 2026 – це подія для власників бізнесу, топменеджменту, підприємців та інвесторів, які тримають вектор на розвиток, трансформацію та масштабування компаній.

У центрі саміту – бізнеси, що адаптуються до тиску, виходять на нові ринки, модернізують операції та перетворюють кризу на можливості.

Основні теми програми

  • Білий бізнес: обов’язок чи стратегія зростання
  • Трансформація українського експорту: нові можливості на світових ринках
  • Енергоефективність: стратегія, фінансування та результати
  • Бізнес і суспільство: нові правила соціальної відповідальності
  • Зростання під тиском: захист активів, збереження фінансування, компенсація втрат
  • Бізнеси сміливих: нова логіка економічного розвитку та сміливих рішень
  • Неочевидний ШІ: від експериментів до реального захисту бізнесу

Спікери та експерти

На сцені BWS 2026 інсайтами про трансформацію українського бізнесу і рикновими трендами поділяться: Тарас Кицмей (SoftServe), Сергій Притула (БФ Сергія Притули), Данило Гетманцев (ВРУ), Дарія Марчак (Мінекономіки),  Павло Царук (Страхова група «ТАС»), Олена Борисова (Gastro Family), Олександр Лещенко (Leshchenko & partners),  Сергій Мартинчук (Cisco Ukraine), Євген Ріяко (Riyako & partners), Людмила Новак (Інтерпайп),  а також спікери з ІНГО, «Київстар», Sense Bank, KSE, Sigma Software, EBA, AB InBev Efes Ukraine та інших компаній.

Ексклюзивний блок заходу – Q&A-сесія з Артемом Бородатюком, засновником групи IT-компаній Fractal, та Владиславом Антиповим, власником та СЕО екологічної компанії Церн. На учасників чекає відкритий діалог із залом про найпоширеніші помилки, яких припускаються управлінці, коли будують команди й керують бізнесом інтуїтивно. Учасники матимуть можливість поставити запитання, поділитися власними кейсами і разом розібрати, чому одні управлінські рішення працюють, а інші – ні.

Теги: бізнес компенсація

Кожна восьма польська компанія в Україні отримує понад 100 млн грн доходу: статистика
Головна бізнес-подія весни. Пряма трансляція Business Wisdom Summit 2026
Головна бізнес-подія весни. Пряма трансляція Business Wisdom Summit 2026
НБУ ліквідовує банк, пов’язаний з Богуслаєвим
ДТЕК підписав меморандум з американською Baker Hughes для розвитку газовидобутку в Україні
Кожен сьомий створює робочі місця. Стало відомо, скільки українців працює на ФОПів
Прайс-кепи на енергоринку обмежили імпорт і роботу нової генерації – ексголова Укренерго

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
