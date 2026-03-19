Кабмін збільшив розмір компенсацій за пошкоджене майно

Лариса Голуб
Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн
Очільниця уряду заявила, що підприємства, які вже подали заявки на отримання компенсації можуть їх уточнити до 1 травня

Кабінет міністрів втричі збільшив розмір компенсацій для бізнесу за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, а також компенсацій витрат на страхування майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю уряду Юлію Свириденко.

«Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків. Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн. Для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 млн грн», – зазначила Свириденко.

При цьому вона уточнила, що за напрямком компенсації за пошкоджене або знищене майно:

  • збільшено граничну суму компенсації – з 10 млн грн до 30 млн грн;
  • скасовано норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;
  • надається  можливість підприємствам, які вже подали заявки, уточнити їх до 1 травня 2026 року.

Свириденко також додала, що у відшкодування державою витрат на страхування майна внесено такі зміни:

  • збільшено граничну суму компенсації з 1 млн грн до 3 млн грн;
  • пришвидшено можливість отримати підтримку – подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування;
  • якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсація також виплачуватиметься частинами – пропорційно сплаченим платежам.

Зауважимо, за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 уже підтверджено на 166,5 млн грн. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заяву.

«Главком» писав, що власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію». Нова послуга також доступна для українців, у яких право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав, та для тих, хто не має акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавався на програму «єВідновлення».

Нагадаємо, уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення». Також уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою «єВідновлення» за житло, яке знаходиться у спільній власності. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, тепер, якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги.

