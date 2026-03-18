Свириденко анонсувала нову програму кредитування енергопроєктів для бізнесу

Премʼєрка доручила винести ініціативу на розгляд уряду найближчим часом

Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Уряд працює над розширенням фінансування планів стійкості регіонів, зокрема за рахунок внутрішніх ресурсів. Для цього Свириденко провела зустріч із представниками державних банків.

За словами очільниці уряду, державні банки вже кредитують енергетичні проєкти громад і підтримують бізнес у межах програми «5-7-9%». Водночас для середнього й великого бізнесу цих інструментів недостатньо.

«Міністерство економіки разом із Міністерством фінансів готують нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу. Доручила найближчим часом винести програму на розгляд уряду», – каже вона.

Крім того, представники уряду та державних банків обговорили розширення міжнародних гарантій, зокрема від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Також прем’єр-міністерка доручила Мінфіну проаналізувати використання місцевих гарантій у регіонах і запропонувати рішення.

«Для уряду важливо, щоб державні банки активніше долучалися до реалізації й інших державних програм, зокрема соціальних виплат та медичних послуг, зокрема скринінгу здоровʼя 40+. Банки мають стати інструментом масштабування таких рішень для громадян», – додала Свириденко.

Нагадаємо, починаючи з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7,5 тис. до 15 тис. грн – залежно від кількості працівників. Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» – у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість».

Зазначається, що дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на «Дія.Картку» через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Крім того, мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредит надається до трьох років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання – когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

Свириденко анонсувала нову програму кредитування енергопроєктів для бізнесу
Бізнес закликав уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
«Метінвест» очолив рейтинг компаній із бездоганною репутацією
Чорноморський порт відкрив доступ до послуг через аукціони
Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн
«Укрпошта» змінює правила роботи з бізнес-клієнтами

