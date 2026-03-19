Заявку ОАЕ на придбання акцій української компанії Fire Point відхилено: подробиці

Причини відхилення заявки з Об’єднаних Арабських Еміратів не розкриваються

Антимонопольний комітет України відхилив заявку арабського оборонного холдингу Edge Group на придбання частки в українській компанії з виробництва дронів і ракет Fire Point. Про це повідомив АМКУ у відповідь на запит Forbes Ukraine, передає «Главком».

Комітет зазначив, що на момент підготовки відповіді повторної заявки від компаній вони не отримували. Причини відхилення заявки з Об’єднаних Арабських Еміратів не розкриваються.

Edge Group – виробник оборонної продукції та зброї в Об'єднаних Арабських Еміратах. Виготовляє бронетехніку, ракети, безпілотні літальні апарати.

За даними BBC Україна, українська компанія Fire Point могла б продати близько 30% акцій. Тоді ж АМКУ підтвердив отримання документів від ТОВ «Файєр Поінт» та Edge Group PJSC, що стосувалися дозволу на концентрацію цих підприємств. Співрозмовник видання зауважив, що вартість пакета акцій, який планували продати, оцінювалася приблизно в $760 млн, тоді як загальна оцінка компанії Fire Point становила близько $2,5 млрд.

До слова, співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що в Україні наразі виробляють приблизно три крилаті ракети «Фламінго» на добу, однак темпи виробництва можуть зрости після переходу на власний двигун. Конструктор пояснив, що ракета використовує двоконтурний турбореактивний двигун, який приблизно вдвічі ефективніший за стандартні одноконтурні двигуни, що застосовуються в багатьох крилатих ракетах.

Зокрема, українська оборонна компанія Fire Point завершує підготовку до прийняття на озброєння балістичних ракет FP-7 та FP-9. Нові зразки озброєння позиціонуються як значно доступніші за західні аналоги, а їхні тактико-технічні характеристики дають змогу уражати стратегічні цілі в глибокому тилу Росії.