Заявку ОАЕ на придбання акцій української компанії Fire Point відхилено: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Причини відхилення заявки з Об’єднаних Арабських Еміратів не розкриваються

Антимонопольний комітет України відхилив заявку арабського оборонного холдингу Edge Group на придбання частки в українській компанії з виробництва дронів і ракет Fire Point. Про це повідомив АМКУ у відповідь на запит Forbes Ukraine, передає «Главком».

Комітет зазначив, що на момент підготовки відповіді повторної заявки від компаній вони не отримували. Причини відхилення заявки з Об’єднаних Арабських Еміратів не розкриваються.

Edge Group – виробник оборонної продукції та зброї в Об'єднаних Арабських Еміратах. Виготовляє бронетехніку, ракети, безпілотні літальні апарати.

За даними BBC Україна, українська компанія Fire Point могла б продати близько 30% акцій. Тоді ж АМКУ підтвердив отримання документів від ТОВ «Файєр Поінт» та Edge Group PJSC, що стосувалися дозволу на концентрацію цих підприємств. Співрозмовник видання зауважив, що вартість пакета акцій, який планували продати, оцінювалася приблизно в $760 млн, тоді як загальна оцінка компанії Fire Point становила близько $2,5 млрд.

До слова, співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що в Україні наразі виробляють приблизно три крилаті ракети «Фламінго» на добу, однак темпи виробництва можуть зрости після переходу на власний двигун. Конструктор пояснив, що ракета використовує двоконтурний турбореактивний двигун, який приблизно вдвічі ефективніший за стандартні одноконтурні двигуни, що застосовуються в багатьох крилатих ракетах.

Зокрема, українська оборонна компанія Fire Point завершує підготовку до прийняття на озброєння балістичних ракет FP-7 та FP-9. Нові зразки озброєння позиціонуються як значно доступніші за західні аналоги, а їхні тактико-технічні характеристики дають змогу уражати стратегічні цілі в глибокому тилу Росії.

Читайте також

У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
20 лютого, 01:58
Конеченков розповів, що передиспетчеризація означає нові правила зміни обсягів генерації електроенергії станціями в залежності від ситуації з мережами
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
22 лютого, 13:56
В Україні працює 1 407 компаній зі співвласниками з Литви, 983 – Естонії та 1 171 – Латвії
Балтійські країни заробили в Україні понад 111 млрд грн за три квартали 2025 року
23 лютого, 10:30
MamaRika поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні
Українська співачка опинилася в Дубаї під час гучних вибухів
28 лютого, 20:43
Будь-який культурний об'єкт є магнітом, який притягує до себе бізнес, тож Лаврі потрібно буде ефективно використати це після війни
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
28 лютого, 21:15
Мухаммад бін Заїд офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни
ОАЕ у стані війни: президент зробив офіційну заяву
7 березня, 19:51
Критики в США вже закликають запровадити для Кушнера правила фінансового розкриття, подібні до тих, що діють для державних службовців
Зять Трампа збирає мільярди для свого фонду, працюючи посланцем на Близькому Сході – NYT
15 березня, 04:45
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
16 березня, 03:58
Вибухи на Близькому Сході, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи на Близькому Сході, нові заяви Трампа: головне за ніч
17 березня, 05:21

Повернення старих прайс-кепів може знову обмежити імпорт – Перша енергетична рада
Повернення старих прайс-кепів може знову обмежити імпорт – Перша енергетична рада
Заявку ОАЕ на придбання акцій української компанії Fire Point відхилено: подробиці
Заявку ОАЕ на придбання акцій української компанії Fire Point відхилено: подробиці
Свириденко анонсувала нову програму кредитування енергопроєктів для бізнесу
Свириденко анонсувала нову програму кредитування енергопроєктів для бізнесу
Бізнес закликав уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
Бізнес закликав уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
«Метінвест» очолив рейтинг компаній із бездоганною репутацією
«Метінвест» очолив рейтинг компаній із бездоганною репутацією
Чорноморський порт відкрив доступ до послуг через аукціони
Чорноморський порт відкрив доступ до послуг через аукціони

Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
