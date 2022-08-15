Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Ikea зупинить онлайн-розпродаж у Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ikea зупинить онлайн-розпродаж у Росії
IKEA 15 серпня зупинить онлайн-розпродаж товарів у Росії

Магазини Ikea залишаться закритими і працюватимуть лише на видачу отриманих замовлень

Шведська компанія Ikea зупинить онлайн-розпродаж товарів у Росії. 15 серпня з 20:00 за київським часом покупці та корпоративні клієнти не зможуть оформити своє замовлення. Про це йдеться на сайті торгової мережі.

«Магазини Ikea залишаться закритими і працюватимуть лише на видачу отриманих замовлень, а також повернення та обмін товарів», – повідомляється на сайті торговельної мережі.

У серпні компанія розширила список міст для доставки товарів. Мешканці міст, де немає Ikea, можуть отримати свій товар з доставкою. Зокрема, Волгоград, Воронеж, Пенза, Перм, Саратов, Сочі, Тольятті, Тюмень, Ульяновськ та Челябінськ.

10 серпня повідомлялося, що Ikea відновить роботу своєї фабрики меблів у Тихвіні (Ленінградська область) з 1 вересня. Це необхідно для підготовки бізнесу до продажу російської компанії. Однак близько 50 відсотків персоналу звільнилися, їм виплатили до восьми окладів.

Нагадаємо, Ikea повністю піде з Росії та Білорусі.

Раніше данська компанія Jysk, що спеціалізується на товарах для дому, теж заявила, що залишає російський ринок.

Додамо, що після початку повномасштабної російсько-української війни Захід запровадив санкції проти Росії, чим змусив велику частину світових компаній залишити російський ринок.

Теги: IKEA росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через санкції в Німеччині застрягли десять літаків окупантів
Через санкції в Німеччині застрягли десять літаків окупантів
Вчора, 05:34
Громадянам РФ слід готуватися до злиднів
Санкції працюють. У росіян починається паніка
12 серпня, 17:08
Вперше санкції проти російському компанії запровадили у 2014 році
В єдиного виробника танків у РФ виникли нові проблеми через санкції
11 серпня, 14:14

Бізнес

Ikea зупинить онлайн-розпродаж у Росії
Ikea зупинить онлайн-розпродаж у Росії
Нацбанк призупинив дію ліцензій трьох страхових компаній
Нацбанк призупинив дію ліцензій трьох страхових компаній
Закарпаття хоче повністю забезпечити Україну сіллю: деталі
Закарпаття хоче повністю забезпечити Україну сіллю: деталі
Відомий лоукостер виділив ще 100 тисяч безкоштовних квитків для українців
Відомий лоукостер виділив ще 100 тисяч безкоштовних квитків для українців
Стало відомо, які моделі Bayraktar виготовлятимуться на українському заводі
Стало відомо, які моделі Bayraktar виготовлятимуться на українському заводі
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
62K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
54K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
52K
Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
51K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
49K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
13 серпня, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
13 серпня, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту