Ikea зупинить онлайн-розпродаж у Росії

Магазини Ikea залишаться закритими і працюватимуть лише на видачу отриманих замовлень

Шведська компанія Ikea зупинить онлайн-розпродаж товарів у Росії. 15 серпня з 20:00 за київським часом покупці та корпоративні клієнти не зможуть оформити своє замовлення. Про це йдеться на сайті торгової мережі.

«Магазини Ikea залишаться закритими і працюватимуть лише на видачу отриманих замовлень, а також повернення та обмін товарів», – повідомляється на сайті торговельної мережі.

У серпні компанія розширила список міст для доставки товарів. Мешканці міст, де немає Ikea, можуть отримати свій товар з доставкою. Зокрема, Волгоград, Воронеж, Пенза, Перм, Саратов, Сочі, Тольятті, Тюмень, Ульяновськ та Челябінськ.

10 серпня повідомлялося, що Ikea відновить роботу своєї фабрики меблів у Тихвіні (Ленінградська область) з 1 вересня. Це необхідно для підготовки бізнесу до продажу російської компанії. Однак близько 50 відсотків персоналу звільнилися, їм виплатили до восьми окладів.

Нагадаємо, Ikea повністю піде з Росії та Білорусі.

Раніше данська компанія Jysk, що спеціалізується на товарах для дому, теж заявила, що залишає російський ринок.

Додамо, що після початку повномасштабної російсько-української війни Захід запровадив санкції проти Росії, чим змусив велику частину світових компаній залишити російський ринок.