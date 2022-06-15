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    Соціум

    Ikea повністю піде з Росії та Білорусі

    Імпорт та експорт продукції Ikea в Росію та Білорусь залишаються припинені - Ikea повністю піде з Росії та Білорусі
    Імпорт та експорт продукції Ikea в Росію та Білорусь залишаються припинені
    фото з відкритих джерел

    Два офіси закупівель і логістики, які належать Іkea, у Москві та Мінську закриються назавжди

    Торгівельна мережа Ikea вирішила повністю піти з Росії. Відповну заяву опублікували на сайті компанії.

    «Війна в Україні вже страшно вплинула на життя багатьох людей. Це людська трагедія, яка продовжує впливати на людей і спільноти. Третього березня Inter Ikea Group та Ingka Group оголосили про призупинення діяльності Ikea в Росії та Білорусі через війну в Україні. На жаль, обставини не покращилися, і нищівна війна триває», – йдеться в повідомленні.

    Як наслідок, Inter Ikea Group та Ingka Group вирішили перейти на новий етап подальшого масштабування бізнесу Ikea в Росії та Білорусі. Зазначається, що роздрібний бізнес Ikea залишиться зупиненим, а робоча сила скоротиться.

    «Промисловий бізнес, який належить Inter Ikea в Росії, скоротить робочу силу та почне процес пошуку нових власників для всіх чотирьох заводів. Імпорт та експорт продукції Ikea в Росію та Білорусь залишаються припинені. Два офіси закупівель і логістики, які належать Іkea, у Москві та Мінську закриються назавжди», – зазначили у компанії.

    Нагадаємо, раніше данська компанія Jysk, що спеціалізується на товарах для дому, теж заявила, що залишає російський ринок.

    Додамо, що після початку повномасштабної російсько-української війни Захід запровадив санкції проти Росії, чим змусив велику частину світових компаній залишити російський ринок.

    Теги: Білорусь росія окупанти санкції війна Україна окупація IKEA #stoprussia
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    Ikea повністю піде з Росії та Білорусі