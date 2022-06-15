Ikea повністю піде з Росії та Білорусі

Імпорт та експорт продукції Ikea в Росію та Білорусь залишаються припинені

Два офіси закупівель і логістики, які належать Іkea, у Москві та Мінську закриються назавжди

Торгівельна мережа Ikea вирішила повністю піти з Росії. Відповну заяву опублікували на сайті компанії.

«Війна в Україні вже страшно вплинула на життя багатьох людей. Це людська трагедія, яка продовжує впливати на людей і спільноти. Третього березня Inter Ikea Group та Ingka Group оголосили про призупинення діяльності Ikea в Росії та Білорусі через війну в Україні. На жаль, обставини не покращилися, і нищівна війна триває», – йдеться в повідомленні.

Як наслідок, Inter Ikea Group та Ingka Group вирішили перейти на новий етап подальшого масштабування бізнесу Ikea в Росії та Білорусі. Зазначається, що роздрібний бізнес Ikea залишиться зупиненим, а робоча сила скоротиться.

«Промисловий бізнес, який належить Inter Ikea в Росії, скоротить робочу силу та почне процес пошуку нових власників для всіх чотирьох заводів. Імпорт та експорт продукції Ikea в Росію та Білорусь залишаються припинені. Два офіси закупівель і логістики, які належать Іkea, у Москві та Мінську закриються назавжди», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, раніше данська компанія Jysk, що спеціалізується на товарах для дому, теж заявила, що залишає російський ринок.

Додамо, що після початку повномасштабної російсько-української війни Захід запровадив санкції проти Росії, чим змусив велику частину світових компаній залишити російський ринок.