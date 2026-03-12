Кешбек на пальне: скільки можна отримати та до коли діятиме програма

Юлія Свириденко повідомила, що кешбек на пальне працюватиме до 1 травня

Виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек»

Під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Кешбек на пальне:

15% на дизельне пальне;

10% на бензин;

5% на автогаз.

Юлія Свириденко повідомила, що кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський доручив підготувати програму підтримки для українців. Вона передбачає компенсації витрат на пальне.

Нагадаємо, станом на 12 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП – 75,28 грн за літр.

Ціни на бензин відучора не змінилися. Водночас на деяких АЗС зросли ціни на дизельне пальне, зокрема на UPG, WOG, Socar та «Укрнафті», а також на газ, який подорожчав на декілька гривень.

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10-15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1-2%.