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Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
Державні фінустанови платять своїм топменеджерам немалі гроші 
фото з відкритих джерел

Члени правління отримують від 470 тис. до 1,5 млн грн щомісяця

У державному «Ощадбанку» у вересні члени правління отримали заробітні плати від 470 тис. до майже 1,5 млн грн (від $11 800 до $37 тис. на місяць). Щодо премій, лікарняних, винагород та компенсацій інформації не було.  Про це пише на своїй сторінці у Facebook економічний журналіст Сергій Лямець.

«Як і у Приватбанку, є козирний зам, який отримує більше за голову правління. Наразі в «Ощадбанку» працюють поважні люди, не можу сказати про них поганого слова. Але мільярдні кредити списані, і то є залізний факт. Ще пару років тому частка так званих «поганих кредитів» (NPL) у держбанку була десь 50%, а тепер – вже приблизно 30%. Згідно зі стратегією банку, до кінця 2024 року обсяг такої заборгованості має становити менше 10%. Куди вона має подітися? В ідеалі, вкрадені гроші треба повернути, «наздогнавши» корупціонерів через силові органи. В реальності, ніхто нікого не «доганяє». Гроші виводять на позабалансові рахунки, від очей подалі», – пише журналіст. 

Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми фото 1

Нагадаємо, члени наглядової ради Приватбанку отримують щомісяця від 580 до 954 тис. грн зарплати щомісяця. Водночас державний банк використовує кошти із бюджету країни, щоб покрити проблемну заборгованість, і здається, не планує повертати мільярди, виведені олігархом Ігорем Коломойським. 

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Теги: Приватбанк Ощадбанк журналіст гроші Facebook

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