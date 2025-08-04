Кабмін призначив членом наглядової ради Ощадбанку експосадовця Банкової

Микола Брусенко замінив на посаді Олександра Роднянського

Кабінет міністрів призначив колишнього генерального директора директорату з питань економічної політики Офісу президента Миколу Брусенка на посаду члена наглядової ради державного Ощадбанку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

Як зазначається, Брусенко замінив на посаді Олександра Роднянського, який став членом наглядової ради держбанку за квотою президента. «Призначити членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Брусенка Миколу Анатолійовича як представника держави від Президента України, припинивши повноваження Роднянського Олександра Олександровича», – йдеться в документі.

Олександр Роднянський став членом наглядової ради Ощадбанку у березні 2021 року. Тоді він замінив на посаді Айвараса Абромавичуса.

У лютому 2025 року стало відомо, що син відомого продюсера та засновника телеканалу 1+1 більше не входить в наглядову раду банку. Він подав декларацію перед звільненням, в якій зазначив, що отримав в Ощадбанку гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами в сумі 7,8 млн грн.

Нагадаємо, «Укрексімбанк» та «Ощадбанк» отримали право власності на торгово-розважальний центр «Гулівер» у столиці, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Раніше Ощадбанк отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями. Відповідне рішення ухвалено Державною службою України з безпеки на транспорті.

Як відомо, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку. Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

До слова, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році. 85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.