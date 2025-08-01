«Ощадбанк» скасував передачу ТРЦ «Гулівер» в управління держбанків

Керівництво банку звинуватило колишніх власників центру в заподіянні шкоду як орендаторам, так і співробітникам «Гуліверу»

Інформація про передачу торговельно-офісного комплексу «Гулівер» в управління державних банків не відповідає дійсності через неконструктивну позицію колишнього власника. Станом на 13:00 1 серпня жодного документа про передавання інфраструктури не підписано, передає «Главком» з посиланням на АТ «Ощадбанк»».

«Спробу Ощаду вести перемовини на принципах довіри і співпраці було використано ТОВ «Три О» для маніпуляцій і шантажу. Дії колишніх власників об’єкта виглядають такими, що спрямовані на нанесення шкоди в першу чергу орендаторам і співробітникам ТОК Gulliver», – йдеться в заяві.

Банк також повідомив, що ТОВ «Три О» висунуло ультиматум із вимогою підписати документи під загрозою зупинити роботу комплексу. При цьому компанія відмовилась підписати акт передачі, не надала необхідні документи та контакти працівників. Також колишні власники публічно закликали орендарів не переукладати договори з новими власниками та спонукали персонал не працювати з державними банками.

Зазначимо, що голова правління «Ощадбанку» Сергій Наумов заявив, що «Укрексімбанк» та «Ощадбанк» отримали право власності на торгово-розважальний центр «Гулівер», який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Тоді він зазначав, що це досягнення є важливою подією не лише для двох фінансових інститутів, а й для української банківської системи загалом.

Нагадаємо, раніше Шевченківський районний суд Києва передав майно ТРЦ «Гулівер» в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Після цього відомство оголосило конкурс на відбір управителя центру який перейшов під управління Агентства за рішенням суду.

За інформацією екскерівника пресслужби Мінфіну, «Ощадбанк» видав компанії «Три О», що управляв столичним ТРЦ «Гулівер», $460 млн кредиту. Ринкова ціна заставного майна становила ледь половину від цієї суми».

Восени 2018 року «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» виставляли на продаж права вимоги за кредитами, в забезпеченні по яким ТРЦ «Гулівер», стартова ціна була 18,2 млрд грн. Згодом стало відомо про заборгованість ТОВ «Три О» перед «Ощадбанком» на $537,2 млн, а перед «Укрексімбанком» – на $137,8 млн (тобто загалом – $675 млн).