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Ощадбанк подає новий позов проти Росії в міжнародний арбітраж

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ощадбанк подає новий позов проти Росії в міжнародний арбітраж
Фінустанова раніше вигравала арбітраж проти РФ щодо втрат в окупованому Криму
фото з відкритих джерел

Якщо Росія протягом шести місяців не компенсує збитки, Ощадбанк передасть справу на розгляд міжнародного арбітражного суду

Ощадбанк направив Російській Федерації офіційне повідомлення про виникнення спору у зв’язку з порушенням міжнародної угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Йдеться про компенсацію втрат, яких зазнала фінустанова через російську агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

У позові йдеться про втрату значного обсягу майна й неможливість провадити господарську діяльність у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Банк повідомив про істотні порушення Росією своїх зобов’язань за угодою й норм міжнародного права в цілому. Якщо протягом шести місяців не буде надана компенсація, Ощадбанк передасть справу до міжнародного арбітражного суду.

Раніше банк уже виграв арбітраж проти Росії щодо втрат у Криму після його анексії у 2014 році – на суму $1,1 млрд. Наразі фінустанова вживає заходів для стягнення цих коштів через російські активи за кордоном.

Нагадаємо, Ощадбанк отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями. Відповідне рішення ухвалено Державною службою України з безпеки на транспорті.

Як відомо, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку. Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

До слова, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році.  85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

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Теги: Ощадбанк компенсація росія

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