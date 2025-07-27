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Столичний ТРЦ «Гулівер» перейшов у власність двох банків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Столичний ТРЦ «Гулівер» перейшов у власність двох банків
«Ощадбанк» отримав 80% ТРЦ «Гулівер», а «Укрексімбанк» – 20%
фото з відкритих джерел

«Ощадбанк» та «Укрексімбанк» отримали право власності на ТРЦ «Гулівер» у Києві, як стягнення за борги його власника

«Укрексімбанк» та «Ощадбанк» отримали право власності на торгово-розважальний центр «Гулівер» у столиці, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління «Ощадбанку» Сергія Наумова.

«Маємо важливу новину – консорціум держбанків у складі «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» отримав у власність ТРЦ «Гулівер», який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом», – йдеться в повідомленні.

Наумов пояснив, що це досягнення є важливою подією не лише для двох фінансових інститутів, а й для української банківської системи загалом. 

Таким чином «Ощадбанк» отримав 80%, а «Укрексімбанк» – 20%. Процедура стягнення була розпочата двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ «Три О» – боржником, який був власником ТРЦ «Гулівер» – своїх зобов'язань за кредитним договором.

Банки пропонують усім орендарям ТРЦ «Гулівер» звернутись до юридичного радника «Ощадбанку» для переоформлення договірних відносин та повідомляють про відсутність юридичних підстав для здійснення орендних платежів на користь попереднього власника.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівера» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згодом Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торгівельно-розважального центру Gulliver, який перейшов під управління Агентства за рішенням суду.

У вересні 2016 року екскерівник пресслужби Мінфіну повідомляла, що «Ощадбанк» видав компанії «Три О», що управляє столичним ТРЦ «Гулівер», $460 млн кредиту, в той час, як ринкова вартість заставного майна становила ледь половину від цієї суми».

Восени 2018 року «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» виставляли на продаж права вимоги за кредитами, в забезпеченні по яким ТРЦ «Гулівер». Стартова ціна була 18,2 млрд грн.

Згодом, видання «Наші гроші» опублікувало витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно, у якому наводиться інформація про заборгованість ТОВ «Три О» перед «Ощадбанком» на $537,2 млн, а перед «Укрексімбанком» – на $137,8 млн (тобто загалом – $675 млн).

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Теги: Київ бізнес Ощадбанк Укрексімбанк борг

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