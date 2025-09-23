Київська кондитерська фабрика «Рошен» отримала нового гендиректора

Рішення про звільнення Микити Богачова було ухвалено 22 вересня

Сергія Цибу було обрано гендиректором терміном на один рік

Новим генеральним директором ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» став головний інженер Сергій Циба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що рішення про звільнення Микити Богачова Наглядова рада ухвалила на засіданні 22 вересня. Підставою для цього стала заява Богачова про дострокове припинення повноважень.

Богачов обіймав посаду гендиректора «ККФ «Рошен» із березня 2025 року. Упродовж останніх п’яти років працював директором із виробництва дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен».

Цибу обрали гендиректором терміном на один рік. Упродовж останніх п’яти років він працював головним інженером ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», заступником головного інженера, а згодом – головним інженером департаменту підготовки виробництва ДП «КК «Рошен», головним інженером Київської кондфабрики «Рошен» і членом її дирекції.

Місце Богачова в дирекції ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», згідно з рішенням наглядової ради, посяде заступник директора з виробництва Олександр Мілов. Упродовж останніх п’яти років він працював директором із виробництва ТОВ «Волді», був заступником директора з виробництва, згодом – директором ТОВ «Домашній хліб», технічним директором ПП «Деліція».

До слова, нещодавно у Києві сталася пожежа на території кондитерської фабрики Roshen, яка розташована в районі Деміївки.