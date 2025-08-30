Політичні соратники Парубія побували на місці його вбивства (відео)

Порошенко назвав замовника убивства Андрія Парубія

Експрезидент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко разом із дружиною, нардепом Миколою Княжицьким та іншими одно партійцями побували на місці вбивства Андрія Парубія. Як інформує «Главком», відповідне відео Порошенко опублікував у Facebook.

Я ще не навчився говорити про Андрія у минулому часі… Але тепер у Львові є місце страти українського сина, патріота, справжнього націоналіста. І ми не могли сюди не приїхати… Вбивставами Росія здійснює свою «денацифікацію» нашого народу. Але їй нічого не вдасться чим би не виправдовувалися ці злочини: чи то бажанням помститися українцям за те, що ми стали до бою та зберегли державу, чи то намаганням залякати», – сказав Порошенко.

Експрезидент також додав, що всі знають ім’я вбивці Андрія Парубія. Це військовий злочинець Володимир Путін. Хто б не був виконавцем, але замовником і тим, хто має понести відповідальність, є саме Путін.

«У мене та нашої команди сьогодні «червоний телефон» від багатьох, хто хотів висловити співчуття. Величезна кількість лідерів держав, урядів, міністрів закордонних справ та парламентарів поділяють наше горе. Андрій був для кожного з нашої команди рідною людиною. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти виконавців. І зробимо все можливе, щоб довести справу Андрія до перемоги», – підсумував Порошенко.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».