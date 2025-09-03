Головна Країна Політика
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
Мар'яна Безугла: на жаль, ролик пам’яті Андрія Парубія у Парламенті був не стільки про шлях людини..
Безугла розкритикувала пам’ятний ролик про Андрія Парубія та звинуватила Порошенка у політизації пам’яті вбитого нардерпа

У Верховній Раді України відбувся показ пам’ятного відеоролика, присвяченого Андрію Парубію – політику, колишньому голові парламенту та одному з ключових фігур української політики останніх десятиліть, якого було вбито 30 серпня. Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала відеоролик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мар’яну Безуглу.

Безугла зазначила, що відео було зроблено не стільки як вшанування особистого та політичного шляху Парубія, скільки як промо-матеріал партії «Європейська солідарність».

«На жаль, ролик пам’яті Андрія Парубія у Парламенті був не стільки про шлях людини, політика, який пройшов безліч партій і скликань, зберігаючи свою особисту ідентичність, а роликом про Парубія від «Європейської солідарності»  з бонусною можливістю подивитися на Порошенка у військовій формі…», – написала депутатка.

Безугла розкритикувала відео за політизацію смерті та персоналізації пам’яті, що, за словами депутатки, затьмарило реальний життєвий шлях Парубія, який мав набагато ширший контекст, ніж лише його остання політична діяльність.

Андрій Парубій був багаторічним парламентарем, учасником Революції Гідності, та очолював Верховну Раду України з 2016 по 2019 рік. За свою політичну кар’єру він змінював політичні сили, але залишався активним учасником українського національного руху.

Як відомо, мешканець Львова, 52-річний Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві колишнього Голови Верховної Ради і діючого нардепа Андрія Парубія, невипадково втік у Хмельницьку область. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Фальшива драма кілера Парубія».

Джерело «Главкома» у місцевих правоохоронних органах повідомило, що  Михайло Сцельніков переховувався у будинку поблизу Бакоти у Камʼянець-Подільському районі. Звідти його начебто родич чи знайомий мав переправити через річку Дністер за кордон.

Нагадаємо, у Львові поховали колишнього голову Верховної Ради, екссекретаря РНБО та народного депутата Андрія Парубія. Політик загинув від вогнепального поранення 30 серпня. Убивця замаскувався під кур'єра служби доставки. За два дні ймовірного кілера було затримано: підозрюваний – Михайло Сцельников розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023 році дізнався від його побратимів, що той зник безвісти на Бахмутському напрямку. Сцельников зізнався у скоєному злочині, хоче, щоб його обміняли і він зміг знайти тіло свого сина. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

Теги: Андрій Парубій Мар’яна Безугла Петро Порошенко

