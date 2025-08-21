Уряд включив виняток для України з вуглецевого податку до Плану дій з євроінтеграції

У разі запровадження СВАМ для України, падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 р., а у 2034 – вже $11,3 млрд, за даними Федерації роботодавців

Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації (EBA) вітає рішення Уряду включити до Плану дій з євроінтеграції отримання тимчасового винятку від дії Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). Про це йдеться у офіційній заяві Асоціації.

«Це надзвичайно важливий крок для бізнесу, адже він сприятиме збереженню конкурентоспроможності українських компаній на європейському ринку та підтримає національну економіку в умовах війни. Члени Комітету Асоціації неодноразово наголошували, що СВАМ може стати суттєвим бар’єром для українського експорту без належної фінансової підтримки та відтермінування запровадження механізму», – нагадали в EBA.

У асоціації висловили переконання, що тимчасовий виняток щодо СВАМ дозволить українським компаніям зосередитися на відновленні виробництва, впровадженні інновацій та поступовій декарбонізації відповідно до європейських стандартів.

«Асоціація щиро дякує уряду за врахування позиції бізнесу. Ми продовжимо співпрацю з державою та міжнародними партнерами задля створення сприятливих умов для бізнесу та прискорення інтеграції України з ЄС», – кажуть у EBA.

Нагадаємо, за даними ФРУ, у разі запровадження СВАМ для України, вже до 2034 рр. падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 р., а у 2034 – вже $11,3 млрд. Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 р.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel заявило, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.