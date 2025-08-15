Головна Гроші Особисті фінанси
Середня зарплата в Україні зросла до 25 тис.: хто заробляє найбільше

Олена Мазун
Олена Мазун
Середня зарплата за рік змінилась
Найвищі середні зарплати в Україні отримують працівники у Києві (30 тис. грн), Львові (26 600) та Одесі (24 500)

Середня заробітна платня по Україні порівняно з серпнем 2024 року зросла на 19% і зараз становить 25 тис. грн. Найбільше заробляють в Києві, найменше – в Кривому Розі, пише «Главком»  з посиланням на спеціалізований портал з пошуку роботи Work.ua.

Як змінився ринок праці за рік

Зазначається, що з липня 2024 року кількість вакансій скоротилася. Однак попри скорочення кількості вакансій зарплати зростають. Найбільше зростання зафіксоване в ІТ та суміжних сферах, але значний приріст є і в робітничих спеціальностях.

Де в Україні найбільші зарплати

Загалом найбільше зростання зарплат за рік відбулось у таких фахівців: 

  • devOps engineer – на 86%;
  • інвестиційного аналітика – на 67%;
  • маркувальника – на 65%;
  • інженера-програміста – на 56%
  • керуючого мережі магазинів - на 55%

Найвищі середні зарплати в Україні отримують працівники у Києві (30 тис. грн), Львові (26 600) та Одесі (24 500).  Варто зазначити, що найвищий рівень зарплати зафіксований на дистанційній роботі (32 500) в порівнянні з офлайн–роботою. 

Найнижчі зарплати зафіксовані у Кривому Розі – 18 500 грн та в Сумах – 19 тис. грн. Різниця між регіонами може сягати понад 13 тис. грн.

Топ-5 галузей з найвищою оплатою:

  • топменеджмент – 50 тис. грн
  • нерухомість – 40 тис. грн
  • транспорт, автобізнес – 33 700 грн
  • продаж, закупівля – 33 тис. грн
  • IT, комп’ютери, інтернет – 31 400 грн

В середньому найменше отримують працівники в наступних галузях: 

  • роздрібна торгівля – 21 тис. грн;
  • охорона, безпека – 19 100 грн;
  • освіта, наука – 20 тис. грн.

Раніше народний депутат Данило Гетманцев розповідав, що у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зросла на майже чверть (24,1%). 

