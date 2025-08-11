Маємо досягти відтермінування екомита CBAM, щоб вижив український бізнес – експертка

У разі запровадження CBAM вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП

Український бізнес перебуває у вкрай важкому становищі, маємо досягти відтермінування CBAM – експертка

Завдання українського бізнесу наразі – не модернізація, а виживання, тому держава має досягти домовленостей щодо відтермінування європейського мита CBAM. Про це розповіла членкиня правління Клубу мерів, директорка Українського агентства муніципального економічного розвитку, UMEDA Юлія Чуфістова.

«Наша промисловість розуміє, що CBAM буде обмежувати їх у майбутньому. Але зараз бізнесу і так важко, тож не потрібно ставити їм додаткові перепони. Якщо ми можемо їх трошки обійти або відкласти, то було б набагато краще. Бізнесу зараз дуже важко виживати. Їм не до цих кліматичних змін, на жаль. Вони виживають просто на рівні виробничому», – пояснила Чуфістова.

Вона зауважила, що одночасно з відтермінуванням CBAM можна буде говорити з бізнесом про створення певних підготовчих умов для модернізації.