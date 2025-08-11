«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці

З 11 по 15 серпня 2025 року комунальники зніматимуть рекламні конструкції та вивіски

З 11 по 15 серпня 2025 року комунальники зніматимуть рекламні конструкції та вивіски у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському, Шевченківському, Подільському та Святошинському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління з питань реклами КМДА та комунальне підприємство «Київреклама».

«Цього тижня триває планова робота з очищення міського простору від незаконно встановлених рекламних конструкцій та вивісок», – сказано в повідомленні.

У ньому вказуються адреси, де заплановано демонтаж:

проспект Голосіївський (неподалік від станції метро «Деміївська»);

вулиця Миколи Кибальчича (навпроти вулиці Остафія Дашкевича);

вулиця Героїв полку «Азов» (поблизу Оболонської площі);

вулиця Приозерна (біля проспекту Володимира Івасюка);

вулиця Кирилівська (неподалік Куренівського парку);

вулиця Степана Руданського (на розі Кузьминського провулку);

Велика Кільцева дорога.

Як пояснював раніше директор КП «Київреклама» Петро Старовойтов, комунальники працюють в межах затвердженого дизайн-коду, який встановлює чіткі вимоги до розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок. У випадках, коли власники ігнорують попередження, відбувається примусовий демонтаж. Старовойтов нагадав, що відповідно до законодавства, всі конструкції, розміщені зовні, мають бути встановлені згідно з оформленим документом та відповідати правилам розміщення рекламних засобів і вивісок у Києві.

До слова, у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій.