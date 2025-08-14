Головна Країна Суспільство
Дружину посадовця митниці зобов'язали сплатити до бюджету понад 300 тис грн податків

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Дружину посадовця митниці зобов'язали сплатити до бюджету понад 300 тис грн податків
Дружина посадовця митниці отримала 1,4 млн грн, але в податкових деклараціях зафіксувала лише 112 тис. грн
Розмір донарахувань від ДПС майже втричі перевищив розмір задекларованого доходу

Під час проведення перевірки декларації посадовця Державної митної служби з Хмельниччини встановлено надходження на банківські рахунки його дружини коштів від майже 800 осіб на понад 1,4 млн грн. Про це, як пише «Главком», повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

При цьому, як наголошується, від зайняття підприємницькою діяльністю було задекларовано лише 112 тис. грн доходу.

Дружина декларанта на запит НАЗК пояснила, що доходи протягом звітного періоду отримувала як фізична особа-підприємець у розмірі 112 тис. грн, які зазначені у податковій звітності. Такі пояснення, вказували на те, що дружина декларанта могла приховати інші суми доходів від оподаткування, про що НАЗК проінформувало податкову.

Під час перевірки ДПС підтвердила, що дружина декларанта порушила вимоги податкового законодавства як фізична особа-підприємець. Вона приховала від оподаткування доходи, у тому числі від зайняття підприємницькою діяльністю, та не сплатила відповідні платежі до бюджету.

За результатами позапланової перевірки ДПС прийняла податкові повідомлення рішення, за якими визначено грошові зобов’язання дружини декларанта на понад 309 тис. грн (понад 274 тис. грн за основними платежами та понад 35,7 тис. штрафних санкцій). Тобто, пояснили у НАЗК, розмір донарахувань майже втричі перевищив розмір задекларованого доходу.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації невістки ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи ознаки кримінального правопорушення. Повна перевірка декларації експосадовиці Мін’юсту Катерини Крупи показала, що жінка не вказала грошові активи на суму понад $534 тис.

Також «Главком» писав, що голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував синові Олексію, який очолює департамент забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки, квартиру у Києві вартістю 4,95 млн грн.

