ПСО на постачання газу енергетикам несе збитки для «Нафтогазу» – Макогон

Дарія Демяник
Дарія Демяник
ПСО на постачання газу енергетикам несе збитки для «Нафтогазу» – Макогон
Макогон вважає, що газова генерація має працювати виключно в ринкових умовах
Газова генерація має працювати виключно в ринкових умовах – ексголова ОГТСУ

Чинна постанова про спеціальні обов’язки (ПСО), яка зобов’язує «Нафтогаз» продавати газ енергогенерації за заниженою ціною, призводить до збитків державної компанії. Про це заявив ексголова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон. 

«І ще раз: потрібно терміново змінювати постанову ПСО і звільнити «Нафтогаз» від зобов’язань постачати газ енергетикам. Нонсенс, коли «Нафтогаз» імпортує газ по 24 грн/м³, а згідно ПСО змушений продавати генерації по 14-16 грн/м³», – наголосив Макогон.

За його словами, такі умови є не лише прихованим крос-субсидіюванням, але й прямими фінансовими втратами для державного підприємства.

«Це не лише крос-субсидіювання, а й прямі збитки для державної компанії», – підкреслив він.

Макогон вважає, що газова генерація має працювати виключно в ринкових умовах.

«Газова генерація має працювати в ринку, самостійно закуповувати або імпортувати газ. Ціна газу не має регулювати їх прибутковість», – додав він.

Експерт підкреслив, що покладання ПСО має бути сфокусоване на потребах населення та забезпеченні країни ресурсом до опалювального сезону. Усе інше, на його думку, слід вивести на ринок, щоб уникнути штучних перекосів у ціновій політиці.

Нагадаємо, компанія «Укрнафта» з квітня реалізує увесь видобутий газ за фіксованою ціною в межах спеціальних обов’язків (ПСО). За словами виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка, рішення уряду щодо включення Укрнафти до ПСО підтверджує свою ефективність при підготовці до опалювального сезону.

