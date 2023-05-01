Верховна Рада відмінила пільговий імпорт терміналів Starlink та генераторів

З початку травня припинила діяти так звана «генераторна» ПДВ-пільга на постачання на території України деяких товарів





З 1 травня 2023 року завершився період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку – і від акцизного податку. Як повідомляє Державна митна служба, відповідні норми передбачені законами №2836-ІХ та №2837-IX від 13 грудня 2022 року.

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«1 травня 2023 року завершується період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку – і від акцизного податку. Відтак, знову нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито», – зазначається у повідомленні.

Зокрема, пільги скасовано для товарів, які імпортуються підприємствами або громадянами та які переміщуються (пересилаються) на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях:

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️електрогенераторні установки та частини до них;

окремі трансформатори, їх частини, інвертори;

окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;

системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).

Крім того, ПДВ та мито знову нараховуватимуться при ввезенні товарів, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством для цілей та ремонту інфраструктури.

Детальний перелік товарів з точними кодами в УКТ ЗЕД можна переглянути в Законах України:

«Про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України від 13.12.2022 № 2837-IX;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» від 13.12.2022 № 2836-IX.



Зауважимо, що водночас чинними залишаються внесені урядом зміни до так званої «ковідної» постанови №1260, якими звільнено від сплати ПДВ та мита електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, а також електрична апаратура. У грудні минулого року Верховна Рада Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексів, скасувавши мито та ПДВ при ввезенні генераторів, Starlink та іншого обладнання для енергетики до травня 2023 року.

Нагадаємо, українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink Супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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