Податкові перевірки та штрафи: які зміни чекають український бізнес

Гетманцев повідомив, що конкретно пропонується скасування 2% податку з обороту, який ввели навесні минулого року

Україна в середньому на місяць витрачає 130 млрд грн на війну

В Україні можуть повернутися податкові перевірки та штрафи, які функціонували до початку війни. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев під час телемарафону.

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За словами депутата від «Слуги народу», податкова система України в середньому на місяць збирає податків 80 млрд грн, а на війну витрачається 130 млрд грн. То ж з 1 липня податкова система повернеться до того стану, як вона функціонувала до початку війни.

«Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону, це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни», – сказав він.

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Гетманцев повідомив, що конкретно пропонується скасування 2% податку з обороту, який ввели навесні минулого року та який є альтернативою загальній системі оподаткування.

«Ми вважаємо, що він відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба відміняти з 1 липня», – заявив голова фінансового комітету.

За його словами, крім цього, це відновлення документальних перевірок на тих територіях, де не йдуть бойові дії та відновлення покарань за невиконання податкових обов'язків на тих територіях, де не йдуть військові дії.

«Власне цим і приводиться система податкова до того стану, тих правил, які існували в мирний час до початку активної фази війни», – зазначив Гетманцев.

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Раніше повідомлялося, що уряд врегулював питання пільги з оподатковування військового збору.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні розпочалася кампанія з декларації доходів фізичних осіб. Ті громадяни, які мають не лише офіційну зарплату, а й додатковий дохід, зобов'язані заповнити декларацію за місцем своєї реєстрації та доплатити податки з отриманого прибутку.

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