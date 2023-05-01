Мільярд на день. «Нафтогаз» вимагає у держави неймовірну суму
Апетити нового менеджера НАК «Нафтогаз України» шокували Мінфін
НАК «Нафтогаз України» розробив фінплан на 2023 рік, за яким розраховує отримати з державного бюджету 327 млрд грн компенсації. Ця сума співставна з фінансуванням всієї освіти та медицини разом взятих. Такі апетити вже шокували Мінфін: відомство офіційно називає стан «Нафтогазу» головним фіскальним ризиком бюджету. Відповідний висновок є у розпорядженні «Главкома».
При цьому міністерство зазначає, що такі видатки, які вимагає «Нафтогаз» не передбачені законом «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
«Нафтогаз» фактично перетворився в чорну бюджетну діру розміром, співставним з фінансуванням всієї освіти та медицини разом взятих. Якщо ще у 2021 році компанія отримала 12 млрд грн чистого прибутку, то наразі демонструє в рази більші збитки. За минулий рік «Нафтогаз» показав чистий збиток на суму близько 59 млрд грн.
Загальна дебіторська заборгованість перед компанією складається з: різниці в тарифах між ринковою та фіксованою вартістю (36 млрд грн), дебіторської заборгованості облгазів і газзбутів (76 млрд грн) та покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) за 2022-2023 роки (158 млрд грн). Сукупно ця сума наближається до 300 млрд грн, які НАК безуспішно, але вперто намагається отримати з держбюджету.
Нагадаємо, що «Нафтогаз» наймає колекторів, щоб вибивати борги з клієнтів. Боржників за газ обдзвонюватимуть співробітники колекторської компанії. Це стосуватиметься тих, хто є клієнтами «Нафтогазу» і не платить вчасно.
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