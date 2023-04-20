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Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців: подробиці
У 2023 році в Україні стартує обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими Євросоюзу
Фото: thisismoney.co.uk

У липні в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Євросоюзу

Україна поступово адаптує законодавство до європейського. Так, у березні парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає здійснення обміну фінансовою інформацією з податковими органами Євросоюзу. За словами юристів, це повна детінізація, а одним із наслідків стане розкриття банками інформації про рахунки та залишки на них за запитом податкової. Про це пише «Фокус».

Автоматичний обмін має запрацювати в липні 2023 року. Згідно з законопроєктом, перший обмін може відбутися у 2024 році за перший звітний період – з 1 липня 2023 по 31 грудня 2023. ЯК пояснюють експерти, автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься усіх: ФОПів, юридичних та фізичних осіб.

«Мета обміну – боротьба з ухиленням від сплати податків та детінізація доходів. Податкова усвідомлює, що деякі податкові резиденти України можуть приховувати свої доходи за кордоном. Автоматичний обмін інформацію стане додатковим стимулом для своєчасного декларування доходів та сплати податків в Україні», – зауважив юрист Іван Маринюк.

За його словами, запровадження Україною автоматичного обміну інформацією означає, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших країн в Україні та передаватимуть її в українську податкову. Далі податкова передаватиме цю інформацію в податкові служби інших країн залежно від статусу податкової резидентності (де особа має сплачувати податки), а також отримуватиме аналогічну інформацію про своїх платників податків.

Якщо інформація про отримані доходи особою у податкової буде відрізнятися від інформації про стан рахунків за автоматичним обміном. У разі виявлення факту отримання незадекларованих доходів, можуть бути донараховані податкові зобов’язання, податкова може попросити пояснити джерело надходження коштів.

У разі, якщо буде виявлено факт отримання незадекларованих доходів, із них доведеться сплачувати додаткові податки. 

Нагадаємо, що українську сферу оподаткування в Єврокомісії оцінили на двійку (середній рівень підготовки). Щоб стати членами ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки.

До слова, в Україні можуть повернутися податкові перевірки та штрафи, які функціонували до початку війни. 

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Теги: гроші банк Державна податкова служба

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