Контроль грального ринку 24/7. Уряд зробив останній крок до запуску Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор

Ліцензовані організатори матимуть пів року, щоб приєднатися до системи

Кабмін ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу. Вперше держава бачитиме, як працює легальний гральний бізнес, у режимі реального часу. Систему запускатимуть поступово. Перший етап системи фіксуватиме ставки і виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Саме це дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено. Зараз держава вводить цей етап у роботу.

«Без якісних, верифікованих і регулярних даних неможливі ані ефективне регулювання, ані прогнозування бюджетних надходжень, ані оцінка політик відповідальної гри. Саме тому ми переходимо до data-driven підходу, де рішення ухвалюються не інтуїтивно і не «вручну», а на основі реальної картини ринку», Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації України.

Заступниця Міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва

Ліцензовані організатори матимуть пів року, щоб приєднатися до системи. Уже з літа 2026-го держава отримає повноцінний інструмент для подальшого регулювання гральної сфери і боротьби з тіньовим бізнесом.

Розробка другого етапу Державної системи онлайн-моніторингу запланована на цей рік. Другий етап розширить функціонал Системи: облік результатів гри, контроль роботи гральних автоматів, дотримання принципів відповідальної гри та облік операцій з ігровими замінниками гривні.

«Державна система моніторингу – це надскладний ІТ-продукт, що має збирати та обробляти мільйони даних у реальному часі, бути захищеним від кібератак і забезпечувати прозорість для ринку. Її поетапне впровадження дає змогу максимально швидко розпочати збір й обробку інформації від ринку», – говорить Геннадій Новіков, голова PlayCity.

Голова PlayCity Геннадій Новіков

Такі цифрові системи вже працюють у низці європейських країн, зокрема в Німеччині та Румунії. Україна впроваджує цей підхід як основу прозорого та ефективного регулювання сфери азартних ігор.

За даними Української асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) в 2025 року українська гральна індустрія сплатила до державного бюджету 17,4 млрд грн податків. Більше 80% з усіх податків сплачено членами АУОГБ.

Олександр Когут, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу додає: «По-перше, ми переконані, що впровадження Державної системи онлайн-моніторингу, як і будь-які інші регуляції для легального бізнесу, мають паралельно йти з іншим треком – системним знищенням державою незаконних казино. Якщо з нелегальним ринком не боротися ефективно, ви будете дуже якісно в режимі он-лайн контролювати білий ринок, але при цьому білий ринок буде зменшуватись, розмір нелегального ринку буде рости. Легальний бізнес роками працює у нерівних умовах та конкурує з чорним ринком – незаконними казино. Поки для легального бізнесу запроваджують ліміти, впроваджують онлайн-моніторинг, вводять обмеження, перестають обслуговувати банки, незаконні казино продовжують працювати у комфортних умовах, вони не обмежені в рекламних можливостях».

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут

«По-друге, для нас очевидно, що Держсистема моніторингу зробить ринок прозорішим і в підсумку збільшить капіталізацію операторів, вони будуть вартувати більше. По-третє, після введення системи українці, фактично, в режимі он-лайн зможуть побачити реальний внесок сфери гемблінгу в економіку країни. Легальний гральний ринок країни вже перетворився на суттєву складову національної економіки. Якщо держава хоче більше податків, важливо створювати і справедливі та ліберальні умови для легального бізнесу, дати конкурентні переваги білим операторам перед чорними. Запуск системи моніторингу – це лише оперативна частина стратегічного плану для Регулятора. Ключова мета – реформувати податкову систему та зробити роботу нелегалів в Україні невигідною», – зазанчив Когут.