Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Контроль грального ринку 24/7. Уряд зробив останній крок до запуску Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Контроль грального ринку 24/7. Уряд зробив останній крок до запуску Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор
Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут

Ліцензовані організатори матимуть пів року, щоб приєднатися до системи

Кабмін ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу. Вперше  держава бачитиме, як працює легальний гральний бізнес, у режимі реального часу. Систему запускатимуть  поступово. Перший етап системи фіксуватиме ставки і виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Саме це дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено. Зараз держава вводить цей етап у роботу.

«Без якісних, верифікованих і регулярних даних неможливі ані ефективне регулювання, ані прогнозування бюджетних надходжень, ані оцінка політик відповідальної гри. Саме тому ми переходимо до data-driven підходу, де рішення ухвалюються не інтуїтивно і не «вручну», а на основі реальної картини ринку», Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації України.

Заступниця Міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва
Заступниця Міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва

Ліцензовані організатори матимуть пів року, щоб приєднатися до системи. Уже з літа 2026-го держава отримає повноцінний інструмент для подальшого регулювання гральної сфери і боротьби з тіньовим бізнесом. 

Розробка другого етапу Державної системи онлайн-моніторингу запланована на цей рік.  Другий етап розширить функціонал Системи: облік результатів гри, контроль роботи гральних автоматів, дотримання принципів відповідальної гри та облік операцій з ігровими замінниками гривні.

«Державна система моніторингу – це надскладний ІТ-продукт, що має збирати та обробляти мільйони даних у реальному часі, бути захищеним від кібератак і забезпечувати прозорість для ринку. Її поетапне впровадження дає змогу максимально швидко розпочати збір й обробку інформації від ринку», – говорить Геннадій Новіков, голова PlayCity.

Голова PlayCity Геннадій Новіков
Голова PlayCity Геннадій Новіков

Такі цифрові системи вже працюють у низці європейських країн, зокрема в Німеччині та Румунії. Україна впроваджує цей підхід як основу прозорого та ефективного регулювання сфери азартних ігор.

За даними Української асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) в 2025 року українська гральна індустрія сплатила до державного бюджету 17,4 млрд грн податків. Більше 80% з усіх податків сплачено членами АУОГБ.

Олександр Когут, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу додає: «По-перше, ми переконані, що впровадження Державної системи онлайн-моніторингу, як і будь-які інші регуляції для легального бізнесу, мають паралельно йти з іншим треком – системним знищенням державою незаконних казино. Якщо з нелегальним ринком не боротися ефективно, ви будете дуже якісно в режимі он-лайн контролювати білий ринок, але при цьому білий ринок буде зменшуватись, розмір нелегального ринку буде рости.  Легальний бізнес роками працює у нерівних умовах та конкурує з чорним ринком – незаконними казино. Поки для легального бізнесу запроваджують ліміти, впроваджують онлайн-моніторинг, вводять обмеження, перестають обслуговувати банки, незаконні казино продовжують працювати у комфортних умовах, вони не обмежені в рекламних можливостях».

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут
Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут

«По-друге, для нас очевидно, що Держсистема моніторингу зробить ринок прозорішим і в підсумку збільшить капіталізацію  операторів, вони будуть вартувати більше. По-третє, після введення системи українці, фактично, в режимі он-лайн зможуть побачити реальний внесок сфери гемблінгу в економіку країни. Легальний гральний ринок країни вже перетворився на суттєву складову національної економіки. Якщо держава хоче більше податків, важливо створювати і справедливі та ліберальні умови для легального бізнесу, дати конкурентні переваги білим операторам перед чорними. Запуск системи моніторингу – це лише оперативна частина стратегічного плану для Регулятора. Ключова мета – реформувати податкову систему та зробити роботу нелегалів в Україні невигідною», – зазанчив Когут.

Теги: Асоціація українських операторів грального бізнесу азартні ігри гральний бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після запуску послуги компанії зможуть подавати заяви онлайн
Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через «Дію»
24 грудня, 2025, 20:54
Протягом пів року держагентство за результатами моніторингу контенту оштрафувало блогерів, вебсайти та медіа на 67,2 млн грн
PlayCity відновлює перевірки організаторів азартних ігор
25 грудня, 2025, 16:43
3 січня США провели масштабну операцію, унаслідок якої було затримано очільника Венесуели Ніколаса Мадуро
Polymarket відмовився виплачувати мільйони за ставками на вторгнення США у Венесуелу
7 сiчня, 18:18
Геннадій Новіков уточнив, що наразі лише три банки обслуговують гральний бізнес у платіжній системі Mastercard і лише один – за Visa
Боротьба з нелегальним гральним ринком. Глава PlayCity звернувся до НБУ
26 грудня, 2025, 15:55
Polymarket – найбільша у світі децентралізована платформа для ринку прогнозів
Невідомий виграв понад $400 000, спрогнозувавши захоплення Мадуро
4 сiчня, 18:57
Передача приміщень в оренду нелегальним гральним закладам або ігнорування їх фактичного використання може призвести до арешту нерухомості , наголосили у БЕБ
У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади
7 сiчня, 16:30

Бізнес

Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій
Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій
Контроль грального ринку 24/7. Уряд зробив останній крок до запуску Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор
Контроль грального ринку 24/7. Уряд зробив останній крок до запуску Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор
Магазини закриваються через блекаут? Провідні мережі пояснили, що насправді відбувається
Магазини закриваються через блекаут? Провідні мережі пояснили, що насправді відбувається
Виплавка чавуну зросла, виробництво сталі скоротилося: металургія фіксує структурні зміни у 2025 році
Виплавка чавуну зросла, виробництво сталі скоротилося: металургія фіксує структурні зміни у 2025 році
Уряд штрафуватиме аптеки за націнки на ліки
Уряд штрафуватиме аптеки за націнки на ліки

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua