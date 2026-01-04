Невідомий виграв понад $400 000, спрогнозувавши захоплення Мадуро

Обліковий запис гравця без імені та без фотографії був створений на платформі для ставок нещодавно

Невідомий користувач платформи для ставок Polymarket виграв понад 400 000 доларів зробивши ставку на те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро позбудеться посади до кінця січня, всього за кілька годин до початку операції США. Як інформує «Главком», про це повідомляє Le Figaro.

Обліковий запис без імені та без фотографії, схоже, був створений нещодавно, оскільки його перші ставки датуються 27 грудня. Він поставив лише на швидкий відхід Мадуро або на втручання американських збройних сил у Венесуелу,

Його перша ставка – $96 на операцію в Америці до 31 січня, потім $123,34 на відхід Мадуро того ж дня. Користувач поступово збільшував ставки та здавався дуже впевненим у собі: між 1 січня та 3 січня він поставив загалом $31 215 на відхід Мадуро протягом цього місяця.

Захоплення Ніколаса Мадуро в суботу, 3 січня, дозволило гравцеві зібрати $436 759,61 при загальній ставці в $32 538,34, що становить солідний прибуток понад $400 000.

У соціальних мережах обговорюють, чи міг щасливий гравець якимось чином скористатися конфіденційною інформацією, особливо враховуючи, що він не був постійним користувачем платформи.

Влада США заявила, що операція у Венесуелі готувалася кілька місяців і мала відбутися під час свят, за умови сприятливої погоди.

На звернення кількох американських сайтів, зокрема The Verge та Axios, щодо відповідності цих ставок правилам використання, платформа Polymarket не надала відповіді.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

До слова, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.