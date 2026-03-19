Повернення старих прайс-кепів може знову обмежити імпорт – Перша енергетична рада

Христина Жиренко
Повернення до жорсткіших прайс-кепів із 31 березня може знову обмежити імпорт електроенергії та погіршити ситуацію на ринку. З такою позицією виступила Перша енергетична рада. Організація звернулася до НКРЕКП із пропозицією переглянути чинні регуляторні умови.

Організація закликає внести зміни до постанови №70 від 16 січня 2026 року та скасувати норму про повернення до попередніх, більш жорстких цінових обмежень на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому сегментах ринку.

У зверненні підкреслюється, що підвищення прайс-кепів із 17 січня вже дало відчутний ефект для ринку.

«Більш гнучкі прайс-кепи сприяли зростанню імпорту електроенергії до України та допомогли стабілізувати ситуацію в енергосистемі», – зазначають у ГО.

На думку організації, у нинішніх умовах дефіциту потужності повернення до старих обмежень може знову створити економічні бар’єри для імпорту, особливо у пікові години. Це, своєю чергою, послабить можливості балансування системи.

Також у Першій енергетичній раді звертають увагу на ширший ефект прайс-кепів для ринку. Жорсткі цінові обмеження можуть погіршити умови роботи генерації та стримувати інвестиції в сектор, тоді як більш гнучка модель створює передумови для розвитку ринку.

Таким чином, організація пропонує зберегти поточний рівень прайс-кепів як інструмент, що вже довів свою ефективність для залучення імпорту та стабілізації енергосистеми в умовах триваючого дефіциту.

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центр Разумкова, заявив, що перегляд прайс-кепів на ринку електроенергії дозволив швидко активізувати імпорт і частково стабілізувати енергосистему в умовах дефіциту потужності.

Повернення старих прайс-кепів може знову обмежити імпорт – Перша енергетична рада
