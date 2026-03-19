У Європі не обмежують використання вагонів за віком: профільна асоціація звернулась до влади

УЗВ розкритикувала обмеження використання вагонів за віком: значення має тільки технічний стан

Європейська практика не передбачає списання вантажних вагонів лише через їхній вік: ключовим критерієм допуску рухомого складу до експлуатації має бути технічний стан, а не календарний термін служби. Про це заявили в Асоціації «Українські залізничні вантажовідправники» (УЗВ) під час дискусії за участі представників бізнесу, державних органів та галузевих експертів, де однією з ключових тем обговорення стало питання продовження строку служби вантажних вагонів, яке наразі регулюється наказом №647 і передбачає списання вагонів при досягненні ними певного віку.

Представники бізнесу та логістичних компаній закликали до зваженого підходу, який враховуватиме як реальний технічний стан вагонів, так і економічну ситуацію в галузі.

«Ключовим критерієм допуску рухомого складу до експлуатації має бути його фактичний технічний стан, а не часові обмеження експлуатації. Саме результати технічної діагностики, проведення планових і капітальних ремонтів та підтвердження безпечності експлуатації повинні визначати можливість подальшого використання вагонів. Такий підхід відповідає сучасним технічним принципам оцінки ресурсу рухомого складу та міжнародній практиці. Водночас важливо забезпечити прозорі та збалансовані правила регулювання, які враховуватимуть інтереси держави, бізнесу та безпеки перевезень», – вважають в Асоціації.

За словами юриста та експерта галузі Марини Лісничої, у праві Європейського Союзу відсутні норми, які забороняють використання вагонів виключно через їхній вік. Натомість безпечність експлуатації забезпечується регулярним технічним контролем, обслуговуванням і модернізацією рухомого складу.

Замість списання вагонів, експерти закликали створити прозору систему обліку вагонного парку та посилення контролю за технічним станом, особливо з огляду на ризики аварій під час перевезення небезпечних вантажів. Серед запропонованих рішень – впровадження сучасних механізмів контролю, а також економічних стимулів для оновлення рухомого складу.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що Україні слід відмовитись від практики списання вантажних вагонів за граничним терміном експлуатації, та прийняти оцінку їхнього фактичного технічного стану як критерій можливості використання у робочому вагонному парку. Такий підхід відповідає європейській практиці та дозволить уникнути ризиків дефіциту рухомого складу а відтак і зменшення обсягів перевезень.