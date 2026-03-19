Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

У Європі не обмежують використання вагонів за віком: профільна асоціація звернулась до влади

Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
фото: cfts.org.ua

УЗВ розкритикувала обмеження використання вагонів за віком: значення має тільки технічний стан

Європейська практика не передбачає списання вантажних вагонів лише через їхній вік: ключовим критерієм допуску рухомого складу до експлуатації має бути технічний стан, а не календарний термін служби. Про це заявили в Асоціації «Українські залізничні вантажовідправники» (УЗВ) під час дискусії за участі представників бізнесу, державних органів та галузевих експертів, де однією з ключових тем обговорення стало питання продовження строку служби вантажних вагонів, яке наразі регулюється наказом №647 і передбачає списання вагонів при досягненні ними певного віку. 

Представники бізнесу та логістичних компаній закликали до зваженого підходу, який враховуватиме як реальний технічний стан вагонів, так і економічну ситуацію в галузі.

«Ключовим критерієм допуску рухомого складу до експлуатації має бути його фактичний технічний стан, а не часові обмеження експлуатації. Саме результати технічної діагностики, проведення планових і капітальних ремонтів та підтвердження безпечності експлуатації повинні визначати можливість подальшого використання вагонів. Такий підхід відповідає сучасним технічним принципам оцінки ресурсу рухомого складу та міжнародній практиці. Водночас важливо забезпечити прозорі та збалансовані правила регулювання, які враховуватимуть інтереси держави, бізнесу та безпеки перевезень», – вважають в Асоціації.

За словами юриста та експерта галузі Марини Лісничої, у праві Європейського Союзу відсутні норми, які забороняють використання вагонів виключно через їхній вік. Натомість безпечність експлуатації забезпечується регулярним технічним контролем, обслуговуванням і модернізацією рухомого складу.

Замість списання вагонів, експерти закликали створити прозору систему обліку вагонного парку та посилення контролю за технічним станом, особливо з огляду на ризики аварій під час перевезення небезпечних вантажів. Серед запропонованих рішень – впровадження сучасних механізмів контролю, а також економічних стимулів для оновлення рухомого складу.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що Україні слід відмовитись від практики списання вантажних вагонів за граничним терміном експлуатації, та прийняти оцінку їхнього фактичного технічного стану як критерій можливості використання у робочому вагонному парку. Такий підхід відповідає європейській практиці та дозволить уникнути ризиків дефіциту рухомого складу а відтак і зменшення обсягів перевезень.

Теги: перевезення правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua