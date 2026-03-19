Антимонопольний комітет оштрафував «Нафтогаз Трейдінг» на понад 200 тис. грн

Комітет раніше встановив, що компанія використовувала у своїй діяльності позначення, схожі на назву іншої компанії – ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»

Антимонопольний комітет ухвалив рішення, яким визнав дії ТОВ «Нафтогаз Трейдінг» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Регулятор наклав штраф у 226 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АМКУ.

Зазначається, що «Нафтогаз Трейдінг» не в повному обсязі виконало рішення АМКУ від 12 серпня 2021 року. Йдеться про використання при здійсненні господарської діяльності позначень, «схожих на позначення ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що визнано порушенням.

Крім того, Антимонопольний комітет визнав порушенням поширення на вебсайті товариства інформації про довготривалі партнерські відносини з провідними газовидобувними компаніями України. На «Нафтогаз Трейдінг» було покладено зобов'язання припинити вчиняти дії, які визнані порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

«Встановлено, що ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» припинило поширювати на власному вебсайті неправдиву інформацію. Разом з тим, товариство продовжує використовувати в найменуванні позначення «Нафтогаз Трейдінг», а також має чинні та безстрокові ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та постачання електричної енергії споживачу», – йдеться в повідомленні.

