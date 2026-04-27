За тиждень ДТЕК повернув світло 237 тисячам родин після ворожих атак

Христина Жиренко
Христина Жиренко
За тиждень ДТЕК повернув світло 237 тисячам родин після ворожих атак

За тиждень енергетики повернули електрику 237 тисячам сімей, що були без світла через обстріли – ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 237 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 20 по 26 квітня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 367 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 237 тисяч родин», – йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині. Тут енергетики змогли за тиждень повернути світло 190 тисячам сімей.

В той же час енергетики повернули електрику 33,3 тисячам родин на Донеччині.

Також на Одещині енергетики повернули світло майже 13 тисячам родин, а на Київщині – одній тисячі.

В ДТЕК наголосили, що енергетики компанії роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Нагадаємо, попереднього тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 539 тисячам родин після ворожих атак.

Теги: енергетика електроенергія ДТЕК

За тиждень ДТЕК повернув світло 237 тисячам родин після ворожих атак
За тиждень ДТЕК повернув світло 237 тисячам родин після ворожих атак
Битва за Покровськ: де ворог накопичує сили та яку головну ціль обрав для удару (відео)
Битва за Покровськ: де ворог накопичує сили та яку головну ціль обрав для удару (відео)
Негода спричинила знеструмлення у низці регіонів: яка наразі ситуація в енергосистемі
Негода спричинила знеструмлення у низці регіонів: яка наразі ситуація в енергосистемі
Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року
Обстріл Сумщини: загинули люди, пошкоджено енергооб'єкт та АЗС (фото)
Обстріл Сумщини: загинули люди, пошкоджено енергооб'єкт та АЗС (фото)
Втрати ворога станом на 27 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

