За тиждень ДТЕК повернув світло 237 тисячам родин після ворожих атак

За тиждень енергетики повернули електрику 237 тисячам сімей, що були без світла через обстріли – ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 237 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 20 по 26 квітня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 367 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 237 тисяч родин», – йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині. Тут енергетики змогли за тиждень повернути світло 190 тисячам сімей.

В той же час енергетики повернули електрику 33,3 тисячам родин на Донеччині.

Також на Одещині енергетики повернули світло майже 13 тисячам родин, а на Київщині – одній тисячі.

В ДТЕК наголосили, що енергетики компанії роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Нагадаємо, попереднього тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 539 тисячам родин після ворожих атак.