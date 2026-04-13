«До 800 МВт генерації просто не вмикають». Експерт пояснив причину

До 800 МВт випадає з енергосистеми через зниження прайс-кепів – Харченко

Жорсткі прайс-кепи на ринку електроенергії вже призводять до зупинки частини генерації та стримують інвестиції в сектор. Про це йдеться у матеріалі видання LB.

За даними джерел, низка приватних інвесторів уже зупиняє установки, оскільки за чинних цінових обмежень працювати без збитків можливо лише обмежену кількість годин на добу.

«На мою оцінку, десь 700–800 МВт просто не вмикають, і це відбувається через прайс-кепи», – зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

У матеріалі наголошують, що ситуація ускладнюється поєднанням кількох факторів: скасуванням пільгових умов для генерації та жорсткими ціновими обмеженнями, які не дозволяють покривати витрати на паливо.

«Інвестори можуть працювати лише кілька годин на добу, а за решту часу генерація стає економічно невигідною», – кажуть співрозмовники видання.

Через це частина проєктів, профінансованих за кредитні кошти, опиняється під загрозою, а нові інвестиції відкладаються через відсутність передбачуваних правил гри на ринку.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко також висловився проти зниження прайс-кепів. За його словами, такі зміни створюють невизначеність для інвесторів і стримують розвиток генерації в Україні.