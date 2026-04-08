Знижені прайс-кепи негативно впливають на імпорт електроенергії в Україну – ICC Ukraine

Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), що об’єднує український та міжнародний бізнес, закликав зберегти чинний рівень прайс-кепів на організованих сегментах ринку електроенергії.

У зверненні до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, бізнес-спільнота наголошує, що встановлені граничні ціни відіграють критичну роль у забезпеченні імпорту електроенергії, який залишається одним із ключових інструментів балансування енергосистеми в умовах дефіциту потужностей.

«Встановлені цінові параметри відіграють критичну роль у забезпеченні можливості імпорту електроенергії, який залишається важливим інструментом балансування системи», — зазначають в ICC Ukraine.

За оцінкою організації, зниження прайс-кепів зробить імпорт економічно невигідним, що підвищить ризики дефіциту електроенергії, особливо в умовах пошкодженої інфраструктури та нестабільної роботи генерації.

Водночас у ICC Ukraine підкреслюють, що рівень граничних цін має прямий вплив на інвестиційну привабливість енергетичного сектору.

Бізнес також звертає увагу на збереження високих ризиків для енергосистеми через можливі атаки на інфраструктуру, що потребує гнучких ринкових механізмів та адекватних цінових сигналів для оперативного реагування на дефіцит.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала Регулятор зберегти чинний рівень прайс-кепів на ринку електроенергії щонайменше до липня 2026 року.