Знижені прайс-кепи негативно впливають на імпорт електроенергії в Україну – ICC Ukraine

«Встановлені цінові параметри відіграють критичну роль у забезпеченні можливості імпорту електроенергії, який залишається важливим інструментом балансування системи»

Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), що об’єднує український та міжнародний бізнес, закликав зберегти чинний рівень прайс-кепів на організованих сегментах ринку електроенергії.

У зверненні до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, бізнес-спільнота наголошує, що встановлені граничні ціни відіграють критичну роль у забезпеченні імпорту електроенергії, який залишається одним із ключових інструментів балансування енергосистеми в умовах дефіциту потужностей.

«Встановлені цінові параметри відіграють критичну роль у забезпеченні можливості імпорту електроенергії, який залишається важливим інструментом балансування системи», — зазначають в ICC Ukraine.

За оцінкою організації, зниження прайс-кепів зробить імпорт економічно невигідним, що підвищить ризики дефіциту електроенергії, особливо в умовах пошкодженої інфраструктури та нестабільної роботи генерації.

Водночас у ICC Ukraine підкреслюють, що рівень граничних цін має прямий вплив на інвестиційну привабливість енергетичного сектору.

Бізнес також звертає увагу на збереження високих ризиків для енергосистеми через можливі атаки на інфраструктуру, що потребує гнучких ринкових механізмів та адекватних цінових сигналів для оперативного реагування на дефіцит.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала Регулятор зберегти чинний рівень прайс-кепів на ринку електроенергії щонайменше до липня 2026 року.

Читайте також

Борги балансуючого ринку накопичили переважно державні та муніципальні структури, зазначив Трохимець
Підготовка до наступної зими зірветься, якщо не вирішити проблему боргів балансуючого ринку – експерт
6 квiтня, 14:21
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
2 квiтня, 16:26
Зупинка збагачувальної фабрики «Червоноградська» загрожує підготовці до опалювального сезону – нардеп
Зупинка збагачувальної фабрики «Червоноградська» загрожує підготовці до опалювального сезону – нардеп
1 квiтня, 10:57
Україна витратила майже $1 млрд на імпорт фруктів у 2025 році
Стало відомо, скільки Україна витратила торік на імпортні фрукти
1 квiтня, 00:12
Економічна криза у РФ набирає обертів
Високі ціни на нафту не допоможуть економіці Росії. І ось чому
31 березня, 15:43
Атака на Одесу, уражено НПЗ у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Одесу, уражено НПЗ у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
28 березня, 05:48
Енергетики закликають населення споживати електрику ощадливо
Ворог вдарив по енергооб’єктах: у двох регіонах України зникло світло
27 березня, 10:39
Глава уряду розповіла, що триває робота над розширенням фінансування планів стійкості регіонів
Свириденко анонсувала нову програму кредитування енергопроєктів для бізнесу
18 березня, 19:42
Навесні сонячна генерація створює профіцит, який вигідніше експортувати, ніж втрачати
Експерт пояснив, чому зараз Україна не може обійтись без експорту електроенергії
15 березня, 18:13

Що буде, якщо людей з інвалідністю не брати на роботу: як змінилися штрафи за рік
Що буде, якщо людей з інвалідністю не брати на роботу: як змінилися штрафи за рік
Доходи топ-10 банків України за рік зросли майже на чверть: хто серед лідерів
Доходи топ-10 банків України за рік зросли майже на чверть: хто серед лідерів
Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових

Новини

Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
