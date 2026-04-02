Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року

Графіки погодинних відключень діятимуть з 17:00 до 22:00

Завтра, 3 квітня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 3 квітня 2026 року

1.1 черга – світло буде весь день;

1.2 черга – світло буде весь день;

2.1 черга – без світла з 07:30 до 11:00;

2.2 черга – без світла з 07:30 до 11:00;

3.1 черга – світло буде весь день;

3.2 черга – світло буде весь день;

4.1 черга – живлення буде увесь день;

4.2 черга – живлення буде увесь день;

5.1 черга – живлення буде увесь день;

5.2 черга – живлення буде увесь день;

6.1 черга – без світла з 07:00 до 07:30;

6.2 черга – без світла з 07:00 до 07:30.

Нагадаємо, завтра, 3 квітня 2026 року, у всіх областях України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та з 06:00 до 22:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.