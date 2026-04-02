Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки погодинних відключень діятимуть з 17:00 до 22:00

Завтра, 3 квітня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 3 квітня 2026 року

  • 1.1 черга – світло буде весь день;
  • 1.2 черга – світло буде весь день;
  • 2.1 черга – без світла з 07:30 до 11:00;
  • 2.2 черга – без світла з 07:30 до 11:00;
  • 3.1 черга – світло буде весь день;
  • 3.2 черга – світло буде весь день;
  • 4.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 4.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 07:30;
  • 6.2 черга – без світла з 07:00 до 07:30.
Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 3 квітня 2026 року, у всіх областях України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та з 06:00 до 22:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 2 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
1 квiтня, 18:35
Прайс-кепи на поточному рівні забезпечують економічну доцільність імпорту електроенергії з ЄС у години дефіциту
Повернення низьких прайс-кепів може дестабілізувати ринок перед наступною зимою – ЗМІ
27 березня, 14:37
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
24 березня, 20:24
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
23 березня, 19:53
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 18 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
17 березня, 17:52
Макс Левін зник безвісти 13 березня у Київській області
Чотири роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна
13 березня, 17:43
У Києві менше світла отримають Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони
ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
10 березня, 13:54
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 березня 2026 року
9 березня, 21:55
Куба вже тривалий час стикається з енергетичною кризою через зношену інфраструктуру, нестачу палива та скорочення постачання нафти
Масштабний блекаут залишив мільйони людей без світла на Кубі
5 березня, 02:20

Новини

Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
