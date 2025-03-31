«Це дуже круто». Експрезидент «Київстару» розповів, яка інвестиція принесла йому найбільше грошей

Чернишов назвав стартап, з якого вийшов з доходом $600 тис.

Колишній президент компанії «Київстар», голова наглядової ради Національного авіаційного університету Петро Чернишов поділився своїми інвестиційними успіхами та невдачами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Delo.

У 2021 році експрезидент «Київстару» вклав $35 тис. у стартап Coterie, американську компанію, яка спеціалізується на виробництві преміальних дитячих підгузків. Це інвестиційне рішення стало надзвичайно вигідним. «Півроку тому я вийшов з інвестиції з доходом $600 тис. Це за чотири роки. І це дуже круто», – розповів Чернишов.

За словами інвестора, цей успіх пов'язаний із стрімким розвитком компанії, яка до моменту інвестиції мала кілька сотень тисяч продажів, але за останній рік продала продукції на суму $120 млн.

Проте Чернишов зазначив, що через формат інвестицій через синдикат (платформи на зразок ICLUB) рішення про вихід із проєкту приймалося централізовано, а сам інвестор не міг впливати на хід інвестиції. Синдикати, які об’єднують сотні інвесторів, беруть на себе управління активами та комунікацію з компаніями, за що отримують певний відсоток від прибутку. Така структура дозволяє мінімізувати ризики для кожного інвестора, але обмежує їхню свободу дій.

Попри успіх із Coterie, у 2019 році експрезидент «Київстару» зазнав значних фінансових втрат через вкладення в німецьку компанію, що займалася реконструкцією історичних будівель під житлові квартири.

«Власники компанії, ймовірно, виявилися шахраями. Деякі інвестори втратили мільйони євро. Наразі тривають судові розгляди. Все це дуже сумно. Мене цей випадок багато чого навчив. Сталася ця втрата у 2019 році», – розповів Чернишов. Цей випадок став уроком, який підкреслив важливість ретельного аналізу проєктів і партнерів перед вкладенням грошей.

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