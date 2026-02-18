Український бізнес назвав головні виклики 2026 року

Майже половина підприємств скаржаться на перебої з електропостачанням

У січні 2026 року український бізнес продовжив працювати в умовах воєнних ризиків та енергетичних обмежень. За результатами 45-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД), проведеного серед 491 промислового підприємства, перелік ключових перешкод розвитку загалом не змінився, однак окремі проблеми посилилися, пише «Главком».

1. Брак робочої сили

Найбільшою проблемою для бізнесу залишається дефіцит кадрів – на це вказали 60% опитаних (у грудні – 62%).

При цьому складніше знайти саме кваліфікованих працівників: про такі труднощі повідомили 52,6% компаній. Дефіцит некваліфікованого персоналу відчувають 32,5% підприємств.

2. Небезпечні умови роботи

Другою за значущістю перешкодою залишаються безпекові ризики – 54% респондентів назвали небезпечні умови роботи серйозною проблемою (проти 57% у грудні).

Особливо гостро це відчувають підприємства у прифронтових та центральних регіонах. Понад 80% компаній у Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях вважають фактор небезпеки суттєвою перешкодою для ведення бізнесу.

3. Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням

На третій позиції – проблеми з енергопостачанням, які в січні відзначили 48% опитаних (42% у грудні). Через відключення електроенергії у грудні 60% підприємств тимчасово зупиняли роботу.

27% не працювали 1-10% робочого часу;

25% – 11-25%;

7% – 26-50% часу.

Лише 5% компаній не зазнали відключень, а 35% змогли працювати безперервно.

Середні втрати робочого часу становили 10%. Найгірша ситуація – у Дніпропетровській області (36% втрат), Житомирській (25%), Волинській (20%), Запорізькій (19%) та Києві (11%).

4. Зростання цін на сировину

Четверте місце посідає подорожчання сировини, матеріалів та товарів – 45% підприємств назвали це суттєвою перешкодою (проти 42% у грудні).

5. Зменшення попиту

Проблему скорочення попиту на продукцію та послуги відзначили 21% бізнесів. Показник незначно зріс порівняно з попереднім місяцем.

6. Логістичні труднощі

Про складнощі з перевезенням сировини або готової продукції повідомили 21% підприємств (+5 відсоткових пунктів). Це свідчить про посилення логістичних ризиків.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.