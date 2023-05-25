Ціни на малину «перегнали» черешню: скільки коштує плід
Вартість малини подекуди сягає понад 2 тис. грн за кілограм
В українських супермаркетах та ринках з'явилася малина, ціна на яку сягає 1 500 чи навіть 2 000 гривень за кілограм. Малина на сервісі Fruit Time коштує 1 556 гривень за кілограм. Як зазначається на сайті, вона привезена із Нідерландів.
На сервісі Go To Shop вартість малини сягає 2 236 гривень за кілограм. Є варіанти за 2 234, 50 та 1 880 гривень за кілограм.
Нагадаємо, що в Україні прогнозується падіння цін на малину. Про це повідомляє президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.
За словами Баштанника, цьогоріч ціни на малину можуть впасти приблизно на 15-20%. Причина в тому, що на ринку працюють дрібні виробники, націлені на швидкий результат протягом 1-2 років. Це невеликі ферми, як правило, площею до гектара, які часто виходять на ринок без відповідної документації, але в результаті знижують ціни.
«Власне, така ситуація повторюється кожні 4–5 років. У роки, коли ціна на ягоду наближається до свого піку, її масово висаджують у різних господарства. Через це відбувається перенасичення ринку і ціна падає. Відповідно, ті, хто посадив малину без довготривалої мети, викорчовує кущі, далі кількість продукції на ринку зменшується. За кілька років знову зростає попит і ціна. Схожа ситуація була не так давно: у 2015 році ціна на малину сягнула 5 євро, у 2016 році її масово висадили, а у 2017–2018 роках малина вже коштувала 8–10 грн», – розповідає президент Української плодоовочевої асоціації.
Тарас Баштанник зазначає, що новий цикл падіння ціни розпочався минулого року і триватиме цьогоріч. Але чи стане цей рік останнім у падінні чи ні, дізнаємося з часом. Цю тенденцію можуть змінити непередбачувані катаклізми та неврожай у країнах, лідерах за експортом.
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