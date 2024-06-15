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«Метінвест» інвестує $2,6 млрд у виробництво екологічної «зеленої» сталі в Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Метінвест» інвестує $2,6 млрд у виробництво екологічної «зеленої» сталі в Україні
«Метінвест» Ріната Ахметова протягом 2022–2023 років інвестував 23 млрд грн у модернізацію металургійних комбінатів «Каметсталь» та «Запоріжсталь»
фото: «Метінвест»

Металургійний холдинг Ахметова планує інвестувати в модернізацію українських підприємств

Група «Метінвест» задовго до війни розробила стратегію переходу до виробництва «зеленої» сталі, і готова вкласти у проекти $2,6 млрд, але наразі є питання по фінансуванню і гарантіям, які важко отримати зараз в Україні. Про це розповів комерційний директор компанії Дмитро Ніколаєнко. 

«Ми в «Метінвесті» розробили стратегію переходу до «зеленої» сталі задовго до війни за підтримки McKinsey. Вона передбачала перехід доменних печей на DRI на наших сталеливарних підприємствах», – сказав він.

Зараз у світі існують дві найбільші проблеми в трансформації «зеленої» сталі. Перше – доступність «зеленої» енергії, друге – доступність джерела первинного заліза, виробленого екологічно чистим способом, із мінімально можливими викидами вуглецю.

«В обох напрямах Україна може бути дуже хорошим партнером у європейському ланцюжку цієї трансформації: у нас є джерело залізної руди, яке може бути дуже добре збагачене – до 70% і більше Fe. Це цілком можливо для виробництва окатишів класу DRI», – каже Ніколаєнко.

Зараз, за його словами, у компанії є проєкти трансформації та реконструкції об'єктів у Північному ГЗК: проєкт зі збагачення концентрату, і будівництво двох машин огрудкування для виробництва окатишів марки DRI потужністю до 12 млн тонн на рік.

На ці два проєкти знадобляться інвестиції в $2,6 млрд, які можна реалізувати поетапно. Крім того, є проєкт будівництва трьох виробництв потужністю до 5,6 млн тонн DRI-ГБЗ (екологічно чистих брикетів прямого відновлення заліза), і це потребуватиме ще близько $2 млрд інвестицій. Клієнти на таку продукцію є не лише в Європі, а й в Україні, наголосив Ніколаєнко.

«У «Метінвесті» готові до реалізації цих проєктів. Але найбільше питання – фінансування і гарантії, які важко отримати в нинішній ситуації в Україні. Ці проєкти є довгостроковими: на їхню реалізацію знадобиться більше ніж п'ять років, і найбільшу частину цього часу забиратиме фаза підготовки та проєктування – понад один рік», – каже комерційний директор компанії.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова протягом 2022–2023 років інвестував 23 млрд грн у модернізацію металургійних комбінатів «Каметсталь» та «Запоріжсталь», та у зелену трансформацію підприємств.

Теги: інвестиції будівництво фінансування Україна Рінат Ахметов

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